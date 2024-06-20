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Россия стала основным поставщиком нефти и газа в Турцию, пишут СМИ

Россия стала основным поставщиком нефти и газа в Турцию, пишут СМИ - 20.06.2024, ПРАЙМ

Россия стала основным поставщиком нефти и газа в Турцию, пишут СМИ

Нефть и природный газ стали основными статьями в энергетике Турции в 2023 году. При этом по обоим направлениям доля России превышает 40% и особенно... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T12:20+0300

2024-06-20T12:20+0300

2024-06-20T12:21+0300

энергетика

россия

турция

нефть

газ

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Нефть и природный газ стали основными статьями в энергетике Турции в 2023 году. При этом по обоим направлениям доля России превышает 40% и особенно примечательно постепенное увеличение ее доли в "нефтяном пироге" страны, пишет Duvar.Отмечается, что Турция потребляет 50 миллиардов кубометров газа ежегодно и является пятым по величине рынком данного сырья в Европе. В группу ведущих поставщиков "голубого топлива" входят Россия, Азербайджан, Алжир и Иран. При этом у РФ приобрели 21 миллиард кубометров (42,2%), у Азербайджана — 10,2 миллиарда кубометров (21%), у Алжира – шесть миллиардов кубометров (12%), у Ирана – 5,4 миллиарда кубометров (11%).Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным издания, объем газа, закупаемого у России в целом остается выше 40%, и это является одним из важных моментов, в которых Анкара расходится с Европой.В части импорта нефти в прошлом году Россия также заняла первое место, пишет Duvar. Причем ее доля быстро выросла в течение последних двух лет. Отмечается, что в 2023 году у Москвы закупили 10,7 миллиона тонн сырой нефти и почти столько же дизельного топлива. С учетом роста импорта дизтоплива и других статей, общий объем импорта нефти и нефтепродуктов в Турцию из РФ увеличился до 25 миллионов тонн, то есть до 51%.Полную версию матриала читайте на сайте ИноСМИ>>

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россия, турция, нефть, газ