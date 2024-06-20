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Бельгийские СМИ раскрыли последствия санкций для росийского СПГ
Бельгийские СМИ раскрыли последствия санкций для росийского СПГ - 20.06.2024, ПРАЙМ
Бельгийские СМИ раскрыли последствия санкций для росийского СПГ
Санкции ЕС против СПГ из РФ в рамках нового 14-го пакета ограничений не снизят общие объемы импорта в Евросоюз, они направлены на затруднение экспорта из РФ в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T14:13+0300
2024-06-20T14:13+0300
2024-06-20T14:51+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн — ПРАЙМ. Санкции ЕС против СПГ из РФ в рамках нового 14-го пакета ограничений не снизят общие объемы импорта в Евросоюз, они направлены на затруднение экспорта из РФ в Азию, сообщает бельгийское издание Soir со ссылкой на проект документа и собственные источники. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Его окончательно утвердят 24 июня."Новые санкции не снижают объемы газа, поставляемого в ЕС, так как это было основным условием ряда стран, которые по-прежнему зависят от российских поставок", - пишет издание. Оно подчеркивает, что "меры направлены на затруднение экспорта российского газа из Арктики, для доставки которого в зимние месяцы необходимо использование танкеров-ледоколов". "Эти суда доставляют СПГ в такие европейский порты как Зебрюгге в Бельгии или Монтуар-де-Бретань во Франции. Затем этот газ доставляется обычными танкерами для СПГ на азиатский рынок, в частности, в Китай", - указывается в статье. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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ес, санкции против рф, поставки спг
ЕС, санкции против РФ, поставки СПГ, Энергетика
Бельгийские СМИ раскрыли последствия санкций для росийского СПГ
Soir: 14-й пакет санкций не снизит импорт СПГ РФ в ЕС, но затруднит его экспорт в Азию
БРЮССЕЛЬ, 20 июн — ПРАЙМ. Санкции ЕС против СПГ из РФ в рамках нового 14-го пакета ограничений не снизят общие объемы импорта в Евросоюз, они направлены на затруднение экспорта из РФ в Азию, сообщает бельгийское издание Soir со ссылкой на проект документа и собственные источники.
Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Его окончательно утвердят 24 июня.
"Новые санкции не снижают объемы газа, поставляемого в ЕС, так как это было основным условием ряда стран, которые по-прежнему зависят от российских поставок", - пишет издание.
Оно подчеркивает, что "меры направлены на затруднение экспорта российского газа из Арктики, для доставки которого в зимние месяцы необходимо использование танкеров-ледоколов".
России за январь-май сократила объем поставок СПГ в Китай
"Эти суда доставляют СПГ в такие европейский порты как Зебрюгге в Бельгии или Монтуар-де-Бретань во Франции. Затем этот газ доставляется обычными танкерами для СПГ на азиатский рынок, в частности, в Китай", - указывается в статье.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.