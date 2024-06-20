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Новые санкции Евросоюза ни к чему не приведут, считает эксперт
Новые санкции Евросоюза ни к чему не приведут, считает эксперт - 20.06.2024, ПРАЙМ
Новые санкции Евросоюза ни к чему не приведут, считает эксперт
Санкции ЕС против "теневого флота" - это попытка чем-то наполнить новый санкционный пакет, они лишь зафиксируют, что танкеры с российской нефтью и так не... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T20:47+0300
2024-06-20T20:47+0300
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Санкции ЕС против "теневого флота" - это попытка чем-то наполнить новый санкционный пакет, они лишь зафиксируют, что танкеры с российской нефтью и так не заходят в европейские порты, прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран ЕС в четверг согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Новый пакет санкций ЕС против РФ сможет лишить "теневой флот" доступа к европейским портам и услугам, утверждает глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот. "Нынешние санкции, если они в таком виде будут приняты, ни к чему не приведут, потому что они просто зафиксируют существующее положение дел: что танкеры с российской нефтью и так не заходят в европейские порты", - сказал эксперт. Он пояснил, что мировой "теневой флот" перевозит в том числе иранскую и венесуэльскую нефть, что полностью запрещено и грозит более серьезными санкциям, чем за перевозку российской нефти, например арестом судов. В результате такие суда не заходят в европейские порты и не обслуживаются там. По мнению Юшкова, в готовящемся санкционном пакете все, что касается теневого флота, это просто попытка чем-то наполнить его. "Гвоздь сезона в санкционном пакете - это санкции против СПГ. Но чтобы это не выглядело, что весь пакет только по одному вопросу, добавляют туда еще некие ограничения против российских танкеров", - отметил эксперт.
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санкции против рф, российская нефть, ес
Политика, санкции против РФ, российская нефть, ЕС
Новые санкции Евросоюза ни к чему не приведут, считает эксперт
Эксперт Юшков: ограничения ЕС — это попытка чем-то наполнить санкционный пакет
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Санкции ЕС против "теневого флота" - это попытка чем-то наполнить новый санкционный пакет, они лишь зафиксируют, что танкеры с российской нефтью и так не заходят в европейские порты, прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран ЕС в четверг согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Новый пакет санкций ЕС против РФ сможет лишить "теневой флот" доступа к европейским портам и услугам, утверждает глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
"Нынешние санкции, если они в таком виде будут приняты, ни к чему не приведут, потому что они просто зафиксируют существующее положение дел: что танкеры с российской нефтью и так не заходят в европейские порты", - сказал эксперт.
Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Он пояснил, что мировой "теневой флот" перевозит в том числе иранскую и венесуэльскую нефть, что полностью запрещено и грозит более серьезными санкциям, чем за перевозку российской нефти, например арестом судов. В результате такие суда не заходят в европейские порты и не обслуживаются там.
По мнению Юшкова, в готовящемся санкционном пакете все, что касается теневого флота, это просто попытка чем-то наполнить его. "Гвоздь сезона в санкционном пакете - это санкции против СПГ. Но чтобы это не выглядело, что весь пакет только по одному вопросу, добавляют туда еще некие ограничения против российских танкеров", - отметил эксперт.