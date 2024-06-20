https://1prime.ru/20240620/senator-849328271.html

"Обезумели". Сенатор из США раскритиковал союзников Киева

"Обезумели". Сенатор из США раскритиковал союзников Киева - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Обезумели". Сенатор из США раскритиковал союзников Киева

Отправка войск НАТО в зону специальной военной операции на Украине не должна быть в интересах Вашингтона и альянса, так как конфликт не несет им... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:10+0300

2024-06-20T09:10+0300

2024-06-20T09:10+0300

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Отправка войск НАТО в зону специальной военной операции на Украине не должна быть в интересах Вашингтона и альянса, так как конфликт не несет им непосредственной угрозы, заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью порталу Breitbart.Он отметил, что сейчас, действительно, есть "много сумасшедших европейских лидеров, некоторые из которых были наказаны на последних выборах". "Послушайте, они говорят, что нам нужно послать наземные войска НАТО на Украину. Это безумие!" — сказал Вэнс.Он считает, что единственной причиной отправки контингента НАТО для участия в боевых действиях в каком бы то ни было вооруженном конфликте может быть только прямая угроза США или странам альянса, а украинский конфликт такой угрозы не представляет.Вэнс подчеркнул, что "в этом вооруженном конфликте нет ничего хорошего, но он не является прямой угрозой для НАТО.

https://1prime.ru/20240619/plany-849322230.html

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нато, украина, сво, поддержка украины