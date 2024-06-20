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"Прямо сейчас". В США выступили с неожиданным предложением по России
"Прямо сейчас". В США выступили с неожиданным предложением по России - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Прямо сейчас". В США выступили с неожиданным предложением по России
США должны инициировать переговорный процесс России и Украины для разрешения конфликта. Такое мнение вырахил в социальной сети X независимый кандидат в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:08+0300
2024-06-20T10:08+0300
2024-06-20T10:08+0300
спецоперация на украине
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россия
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мирные переговоры
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. США должны инициировать переговорный процесс России и Украины для разрешения конфликта. Такое мнение вырахил в социальной сети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.Выборы американского лидера назначены на 5 ноября 2024 года. Среди кандидатов - нынешний лидер Белого дома Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп."Я призываю к настоящим мирным переговорам прямо сейчас, с США, Россией и Украиной за столом. Путин этого хотел. Мы тоже должны этого хотеть", - отметил Кеннеди - младший.По словам политика, конфликт между Западом и Россией может закончиться уничтожением планеты.Кроме того, кандидат в американские лидеры потребовал прекратить финансировать Украину.
https://1prime.ru/20240619/plany-849322230.html
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сша, россия, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
"Прямо сейчас". В США выступили с неожиданным предложением по России
Кеннеди-младший: США должны начать мирные переговоры с Россией по Украине
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
США должны инициировать переговорный процесс России и Украины для разрешения конфликта. Такое мнение вырахил в социальной сети X
независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.
Выборы американского лидера назначены на 5 ноября 2024 года. Среди кандидатов - нынешний лидер Белого дома Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп.
"Я призываю к настоящим мирным переговорам прямо сейчас, с США, Россией и Украиной за столом. Путин этого хотел. Мы тоже должны этого хотеть", - отметил Кеннеди - младший.
По словам политика, конфликт между Западом и Россией может закончиться уничтожением планеты.
Кроме того, кандидат в американские лидеры потребовал прекратить финансировать Украину.
Аргентина не планирует оказывать военную помощь Украине