https://1prime.ru/20240620/ssha-849332707.html

"Прямо сейчас". В США выступили с неожиданным предложением по России

"Прямо сейчас". В США выступили с неожиданным предложением по России - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Прямо сейчас". В США выступили с неожиданным предложением по России

США должны инициировать переговорный процесс России и Украины для разрешения конфликта. Такое мнение вырахил в социальной сети X независимый кандидат в... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:08+0300

2024-06-20T10:08+0300

2024-06-20T10:08+0300

спецоперация на украине

сша

россия

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. США должны инициировать переговорный процесс России и Украины для разрешения конфликта. Такое мнение вырахил в социальной сети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.Выборы американского лидера назначены на 5 ноября 2024 года. Среди кандидатов - нынешний лидер Белого дома Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп."Я призываю к настоящим мирным переговорам прямо сейчас, с США, Россией и Украиной за столом. Путин этого хотел. Мы тоже должны этого хотеть", - отметил Кеннеди - младший.По словам политика, конфликт между Западом и Россией может закончиться уничтожением планеты.Кроме того, кандидат в американские лидеры потребовал прекратить финансировать Украину.

https://1prime.ru/20240619/plany-849322230.html

сша

украина

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сша, россия, украина, мирные переговоры