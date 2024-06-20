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"Живут в аду". Людоедское решение Киева возмутило американского офицера - 20.06.2024, ПРАЙМ
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"Живут в аду". Людоедское решение Киева возмутило американского офицера
"Живут в аду". Людоедское решение Киева возмутило американского офицера - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Живут в аду". Людоедское решение Киева возмутило американского офицера
Продиктованный Соединенными Штатами отказ Киева от политического урегулирования конфликта с Россией привел Украину в бедственное положение. Такое мнение... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T08:32+0300
2024-06-20T08:33+0300
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Продиктованный Соединенными Штатами отказ Киева от политического урегулирования конфликта с Россией привел Украину в бедственное положение. Такое мнение высказал соцсети X экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его оценке, "украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона".Макгрегор подчеркнул, что украинское руководство, отказавшись под давлением Соединенных Штатов о политического урегулирования конфликта с Россией, тем самым вызвало демографический кризис в стране и разруху в ВСУ.Полковник отметил, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины "полагаются на тех мужчин и юношей, которых военные и полицейские могут насильно одеть в форму и отправить на фронт, тающий перед лицом натиска российских сил".В середине мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно букве закона, все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате, для чего им необходимо либо лично прийти в военкомат, либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".При этом повестка о призыве будет считаться врученной, даже в том случае, если призывник ее не видел, поскольку, согласно новым нормам, датой "вручения" будет считаться дата проставления штампа о невозможности личного вручения.
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сша, украина, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, экспертное мнение
08:32 20.06.2024 (обновлено: 08:33 20.06.2024)
 
"Живут в аду". Людоедское решение Киева возмутило американского офицера

Дуглас Макгрегор: под давлением США Киев привел Украину в бедственное состояние

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Продиктованный Соединенными Штатами отказ Киева от политического урегулирования конфликта с Россией привел Украину в бедственное положение. Такое мнение высказал соцсети X экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его оценке, "украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона".
Макгрегор подчеркнул, что украинское руководство, отказавшись под давлением Соединенных Штатов о политического урегулирования конфликта с Россией, тем самым вызвало демографический кризис в стране и разруху в ВСУ.
Полковник отметил, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины "полагаются на тех мужчин и юношей, которых военные и полицейские могут насильно одеть в форму и отправить на фронт, тающий перед лицом натиска российских сил".
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
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17 июня, 16:05
В середине мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно букве закона, все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате, для чего им необходимо либо лично прийти в военкомат, либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
При этом повестка о призыве будет считаться врученной, даже в том случае, если призывник ее не видел, поскольку, согласно новым нормам, датой "вручения" будет считаться дата проставления штампа о невозможности личного вручения.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
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