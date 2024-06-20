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Признания боевика "Азова"* обескуражили американцев - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Признания боевика "Азова"* обескуражили американцев
Признания боевика "Азова"* обескуражили американцев - 20.06.2024, ПРАЙМ
Признания боевика "Азова"* обескуражили американцев
Высказывания боевика "Азова"* о "мотивационных войсках" свидетельствуют о тяжелом состоянии Вооруженных сил Украины, утверждается в публикации American... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:13+0300
2024-06-20T09:14+0300
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Высказывания боевика "Азова"* о "мотивационных войсках" свидетельствуют о тяжелом состоянии Вооруженных сил Украины, утверждается в публикации American Conservative.Авторов статьи обескуражили признания одного из боевиков нацбата, которые он сделал в интервью украинскому телеканалу. Азовец* обыденно рассказал, что его подразделение, помимо прочего, использовалось для предотвращения отступления других частей ВСУ – то есть в качестве заградительного отряда.American Conservative привел эти высказывания: "Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в пятьсот человек, равномерно разместили по 25-километровой линии".При этом авторы статьи отметили, что боевик признался, что его подразделение участвовало в "мотивации" других частей ВСУ вскоре после того, как Вашингтон объявил об отмене запрета на передачу "Азову"* американских вооружений и боеприпасов. Это признание доходчиво иллюстрирует сложное положение, в котором оказались Вооруженные силы Украины, говорится в публикации."Термин "мотивационные войска" — по-видимому, не что иное, как эвфемизм для заградительных отрядов — такие подразделения размещаются за линией фронта для предотвращения отступления. Похоже, что "мотивация" "Азова"* заключалась в угрозе расправы, в случае если солдаты территориальной обороны начнут отступать", — пояснили авторы материала.*Запрещенная в России террористическая организация.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, экспертное мнение
09:13 20.06.2024 (обновлено: 09:14 20.06.2024)
 
Признания боевика "Азова"* обескуражили американцев

American Conservative: боевик "Азова"* признался в использовании заградотрядов

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Высказывания боевика "Азова"* о "мотивационных войсках" свидетельствуют о тяжелом состоянии Вооруженных сил Украины, утверждается в публикации American Conservative.
Авторов статьи обескуражили признания одного из боевиков нацбата, которые он сделал в интервью украинскому телеканалу. Азовец* обыденно рассказал, что его подразделение, помимо прочего, использовалось для предотвращения отступления других частей ВСУ – то есть в качестве заградительного отряда.
American Conservative привел эти высказывания: "Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в пятьсот человек, равномерно разместили по 25-километровой линии".
При этом авторы статьи отметили, что боевик признался, что его подразделение участвовало в "мотивации" других частей ВСУ вскоре после того, как Вашингтон объявил об отмене запрета на передачу "Азову"* американских вооружений и боеприпасов. Это признание доходчиво иллюстрирует сложное положение, в котором оказались Вооруженные силы Украины, говорится в публикации.
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"Термин "мотивационные войска" — по-видимому, не что иное, как эвфемизм для заградительных отрядов — такие подразделения размещаются за линией фронта для предотвращения отступления. Похоже, что "мотивация" "Азова"* заключалась в угрозе расправы, в случае если солдаты территориальной обороны начнут отступать", — пояснили авторы материала.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВСУэкспертное мнение
 
 
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