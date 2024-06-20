https://1prime.ru/20240620/svo-849329087.html

Признания боевика "Азова"* обескуражили американцев

Признания боевика "Азова"* обескуражили американцев - 20.06.2024, ПРАЙМ

Признания боевика "Азова"* обескуражили американцев

Высказывания боевика "Азова"* о "мотивационных войсках" свидетельствуют о тяжелом состоянии Вооруженных сил Украины, утверждается в публикации American... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:13+0300

2024-06-20T09:13+0300

2024-06-20T09:14+0300

спецоперация на украине

всу

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Высказывания боевика "Азова"* о "мотивационных войсках" свидетельствуют о тяжелом состоянии Вооруженных сил Украины, утверждается в публикации American Conservative.Авторов статьи обескуражили признания одного из боевиков нацбата, которые он сделал в интервью украинскому телеканалу. Азовец* обыденно рассказал, что его подразделение, помимо прочего, использовалось для предотвращения отступления других частей ВСУ – то есть в качестве заградительного отряда.American Conservative привел эти высказывания: "Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в пятьсот человек, равномерно разместили по 25-километровой линии".При этом авторы статьи отметили, что боевик признался, что его подразделение участвовало в "мотивации" других частей ВСУ вскоре после того, как Вашингтон объявил об отмене запрета на передачу "Азову"* американских вооружений и боеприпасов. Это признание доходчиво иллюстрирует сложное положение, в котором оказались Вооруженные силы Украины, говорится в публикации."Термин "мотивационные войска" — по-видимому, не что иное, как эвфемизм для заградительных отрядов — такие подразделения размещаются за линией фронта для предотвращения отступления. Похоже, что "мотивация" "Азова"* заключалась в угрозе расправы, в случае если солдаты территориальной обороны начнут отступать", — пояснили авторы материала.*Запрещенная в России террористическая организация.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240619/prankery-849290370.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, экспертное мнение