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Путин заявил о готовности наладить поставки углеводородов во Вьетнам

Путин заявил о готовности наладить поставки углеводородов во Вьетнам - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о готовности наладить поставки углеводородов во Вьетнам

Москва готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, в том числе СПГ, во Вьетнам. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:34+0300

2024-06-20T11:34+0300

2024-06-20T11:57+0300

россия

вьетнам

владимир путин

российская нефть

энергетика

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ХАНОЙ, 19 июн - ПРАЙМ. Москва готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, в том числе СПГ, во Вьетнам. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. Российский лидер отметил эффективную работу совместных предприятий в сфере энергетики: "Вьетсовпетро" на континентальном шельфе Вьетнама и "Русвьетпетро" в Ненецком автономном округе в России. "Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ", — сказал он. Президент РФ напомнил, что при содействии Москвы были построены многие объекты электрогенерации во Вьетнаме. Он выразил заинтересованность в новых проектах, участии в модернизации имеющихся в стране ГЭС. Путин также подробно остановился и на других направлениях экономического взаимодействия двух стран. Он напомнил, что в текущем году в России пройдет очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По его словам, набирают обороты предприятия по сборке автомобильной техники.

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россия, вьетнам, владимир путин, российская нефть