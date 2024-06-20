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"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине - 20.06.2024, ПРАЙМ
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"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине
Странам Запада следует прекратить накачивать Украину деньгами и оружием, а Киеву нужно вернуться за стол переговоров с Москвой на основании достигнутых в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:41+0300
2024-06-20T09:41+0300
политика
россия
украина
филипп дельпаль
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Странам Запада следует прекратить накачивать Украину деньгами и оружием, а Киеву нужно вернуться за стол переговоров с Москвой на основании достигнутых в Стамбуле в 2022 году договоренностей, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Такон мнение он выразил в соцсети X.По его словам, "быть разумным сегодня в отношении Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны "столько, сколько потребуется" перед лицом России".Филиппо отметил, что есть основания для поддержки мирных переговоров, имея в виду переговоры между Москвой и Киевом, начавшиеся еще в марте 2022 года и последовавшие за ними стамбульские договоренности."И поэтому прекратить все поставки оружия и денег в Киев, топливо для бесконечной войны, которая рискует перерасти в третью мировую войну!" — призвал политик.
https://1prime.ru/20240619/ukraina-849316033.html
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россия, украина, филипп дельпаль
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Филипп Дельпаль
09:41 20.06.2024
 
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине

Филиппо: Украине необходимо вернуться к стамбульским соглашениям

© fotolia.com / pp76%Эйфелева башня
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© fotolia.com / pp76
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Странам Запада следует прекратить накачивать Украину деньгами и оружием, а Киеву нужно вернуться за стол переговоров с Москвой на основании достигнутых в Стамбуле в 2022 году договоренностей, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Такон мнение он выразил в соцсети X.
По его словам, "быть разумным сегодня в отношении Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны "столько, сколько потребуется" перед лицом России".
Филиппо отметил, что есть основания для поддержки мирных переговоров, имея в виду переговоры между Москвой и Киевом, начавшиеся еще в марте 2022 года и последовавшие за ними стамбульские договоренности.
"И поэтому прекратить все поставки оружия и денег в Киев, топливо для бесконечной войны, которая рискует перерасти в третью мировую войну!" — призвал политик.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАФилипп Дельпаль
 
 
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