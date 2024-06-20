https://1prime.ru/20240620/ukraina-849330639.html
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине
Странам Запада следует прекратить накачивать Украину деньгами и оружием, а Киеву нужно вернуться за стол переговоров с Москвой на основании достигнутых в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:41+0300
2024-06-20T09:41+0300
2024-06-20T09:41+0300
политика
россия
украина
филипп дельпаль
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/38/763533831_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_83a5133119576ef9545ce1260d8bd596.jpg
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Странам Запада следует прекратить накачивать Украину деньгами и оружием, а Киеву нужно вернуться за стол переговоров с Москвой на основании достигнутых в Стамбуле в 2022 году договоренностей, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Такон мнение он выразил в соцсети X.По его словам, "быть разумным сегодня в отношении Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны "столько, сколько потребуется" перед лицом России".Филиппо отметил, что есть основания для поддержки мирных переговоров, имея в виду переговоры между Москвой и Киевом, начавшиеся еще в марте 2022 года и последовавшие за ними стамбульские договоренности."И поэтому прекратить все поставки оружия и денег в Киев, топливо для бесконечной войны, которая рискует перерасти в третью мировую войну!" — призвал политик.
https://1prime.ru/20240619/ukraina-849316033.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/38/763533831_165:0:2628:1847_1920x0_80_0_0_5a9869b14e5e4ba4e40ed0d2e5d082bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, филипп дельпаль
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Филипп Дельпаль
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине
Филиппо: Украине необходимо вернуться к стамбульским соглашениям
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ.
Странам Запада следует прекратить накачивать Украину деньгами и оружием, а Киеву нужно вернуться за стол переговоров с Москвой на основании достигнутых в Стамбуле в 2022 году договоренностей, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Такон мнение он выразил в соцсети X
.
По его словам, "быть разумным сегодня в отношении Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны "столько, сколько потребуется" перед лицом России".
Филиппо отметил, что есть основания для поддержки мирных переговоров, имея в виду переговоры между Москвой и Киевом, начавшиеся еще в марте 2022 года и последовавшие за ними стамбульские договоренности.
"И поэтому прекратить все поставки оружия и денег в Киев, топливо для бесконечной войны, которая рискует перерасти в третью мировую войну!" — призвал политик.
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины