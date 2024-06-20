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Ураган снес двести деревьев в Подмосковье - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Ураган снес двести деревьев в Подмосковье
Ураган снес двести деревьев в Подмосковье - 20.06.2024, ПРАЙМ
Ураган снес двести деревьев в Подмосковье
Сильный ветер свалил около 200 деревьев во время урагана на территории Московской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:13+0300
2024-06-20T16:13+0300
происшествия
подмосковье
дождь
ветер
авто
пострадавшие
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Сильный ветер свалил около 200 деревьев во время урагана на территории Московской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев", — отметил спасатель. Он уточнил, что в Сергиевом Посаде пострадала женщина из-за падения дерева. 26 автомобилей повреждены упавшими деревьями в десяти городских округах.Сотрудник экстренных служб добавил, что в шести городских округах отключили электричество, в текущее время проводятся работы по восстановлению.
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подмосковье
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подмосковье, дождь, ветер, авто, пострадавшие
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, дождь, Ветер, Авто, пострадавшие
16:13 20.06.2024
 
Ураган снес двести деревьев в Подмосковье

Двести деревьев рухнули под натиском урагана в Подмосковье, пострадала женщина

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Сильный ветер свалил около 200 деревьев во время урагана на территории Московской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев", — отметил спасатель.
Он уточнил, что в Сергиевом Посаде пострадала женщина из-за падения дерева. 26 автомобилей повреждены упавшими деревьями в десяти городских округах.
Сотрудник экстренных служб добавил, что в шести городских округах отключили электричество, в текущее время проводятся работы по восстановлению.
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ПроисшествияПОДМОСКОВЬЕдождьВетерАвтопострадавшие
 
 
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