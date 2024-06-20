https://1prime.ru/20240620/uragan-849352150.html
Ураган снес двести деревьев в Подмосковье
Ураган снес двести деревьев в Подмосковье - 20.06.2024, ПРАЙМ
Ураган снес двести деревьев в Подмосковье
Сильный ветер свалил около 200 деревьев во время урагана на территории Московской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:13+0300
2024-06-20T16:13+0300
2024-06-20T16:13+0300
происшествия
подмосковье
дождь
ветер
авто
пострадавшие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849351112_0:0:3547:1995_1920x0_80_0_0_f00212b23dcc2212456f1d19e8713ff7.jpg
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Сильный ветер свалил около 200 деревьев во время урагана на территории Московской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев", — отметил спасатель. Он уточнил, что в Сергиевом Посаде пострадала женщина из-за падения дерева. 26 автомобилей повреждены упавшими деревьями в десяти городских округах.Сотрудник экстренных служб добавил, что в шести городских округах отключили электричество, в текущее время проводятся работы по восстановлению.
https://1prime.ru/20240620/botulizm-849343456.html
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849351112_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2495685582c6225a3b1ebb57f348e912.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подмосковье, дождь, ветер, авто, пострадавшие
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, дождь, Ветер, Авто, пострадавшие
Ураган снес двести деревьев в Подмосковье
Двести деревьев рухнули под натиском урагана в Подмосковье, пострадала женщина
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Сильный ветер свалил около 200 деревьев во время урагана на территории Московской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев", — отметил спасатель.
Он уточнил, что в Сергиевом Посаде пострадала женщина из-за падения дерева. 26 автомобилей повреждены упавшими деревьями в десяти городских округах.
Сотрудник экстренных служб добавил, что в шести городских округах отключили электричество, в текущее время проводятся работы по восстановлению.
В Москве сожгли около 20 тонн продукции на фоне заражения ботулизмом