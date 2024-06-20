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В России начнут продавать новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В России начнут продавать новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии
В России начнут продавать новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии - 20.06.2024, ПРАЙМ
В России начнут продавать новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии
Крупный московский дилерский центр вскоре начнет продажи удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения. Как выяснил портал Autonews.ru, цена... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:23+0300
2024-06-20T15:23+0300
volkswagen
авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Крупный московский дилерский центр вскоре начнет продажи удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения. Как выяснил портал Autonews.ru, цена на автомобиль в России составит около шести миллионов рублей. Дилер также предлагает двухлетнюю гарантию, но с условием, что машину обслуживают в сервисных центрах дилерской сети. Volkswagen Tiguan L, созданный для китайского рынка, получил адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, функцию автоматической парковки и систему старт-стоп. На первое полугодие 2024 года был запланирован перезапуск производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen. Немецкое предприятие в России формально было запущено в 2007 году. В 2023-м после покупки структурой "Авилона" местных активов немецкого концерна оно было переименовано.
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volkswagen, авто, спрос на легковые авто
Volkswagen, Авто, спрос на легковые авто
15:23 20.06.2024
 
В России начнут продавать новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии

Autonews: новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии в России стоит 6 млн руб

Volkswagen
Volkswagen
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Крупный московский дилерский центр вскоре начнет продажи удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения. Как выяснил портал Autonews.ru, цена на автомобиль в России составит около шести миллионов рублей.

Дилер также предлагает двухлетнюю гарантию, но с условием, что машину обслуживают в сервисных центрах дилерской сети. Volkswagen Tiguan L, созданный для китайского рынка, получил адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, функцию автоматической парковки и систему старт-стоп.
На первое полугодие 2024 года был запланирован перезапуск производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen. Немецкое предприятие в России формально было запущено в 2007 году. В 2023-м после покупки структурой "Авилона" местных активов немецкого концерна оно было переименовано.
Калуга - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
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VolkswagenАвтоспрос на легковые авто
 
 
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