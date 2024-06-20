В России начнут продавать новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии
Autonews: новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии в России стоит 6 млн руб
Volkswagen
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Крупный московский дилерский центр вскоре начнет продажи удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения. Как выяснил портал Autonews.ru, цена на автомобиль в России составит около шести миллионов рублей.
Дилер также предлагает двухлетнюю гарантию, но с условием, что машину обслуживают в сервисных центрах дилерской сети. Volkswagen Tiguan L, созданный для китайского рынка, получил адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, функцию автоматической парковки и систему старт-стоп.
Дилер также предлагает двухлетнюю гарантию, но с условием, что машину обслуживают в сервисных центрах дилерской сети. Volkswagen Tiguan L, созданный для китайского рынка, получил адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, функцию автоматической парковки и систему старт-стоп.
На первое полугодие 2024 года был запланирован перезапуск производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen. Немецкое предприятие в России формально было запущено в 2007 году. В 2023-м после покупки структурой "Авилона" местных активов немецкого концерна оно было переименовано.