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В России начнут продавать новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии

В России начнут продавать новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии - 20.06.2024, ПРАЙМ

В России начнут продавать новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии

Крупный московский дилерский центр вскоре начнет продажи удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения. Как выяснил портал Autonews.ru, цена... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:23+0300

2024-06-20T15:23+0300

2024-06-20T15:23+0300

volkswagen

авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Крупный московский дилерский центр вскоре начнет продажи удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения. Как выяснил портал Autonews.ru, цена на автомобиль в России составит около шести миллионов рублей. Дилер также предлагает двухлетнюю гарантию, но с условием, что машину обслуживают в сервисных центрах дилерской сети. Volkswagen Tiguan L, созданный для китайского рынка, получил адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, функцию автоматической парковки и систему старт-стоп. На первое полугодие 2024 года был запланирован перезапуск производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen. Немецкое предприятие в России формально было запущено в 2007 году. В 2023-м после покупки структурой "Авилона" местных активов немецкого концерна оно было переименовано.

https://1prime.ru/20240606/kaluga-848929438.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

volkswagen, авто, спрос на легковые авто