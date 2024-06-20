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Регионам, принимающим беженцев с Украины, выделили 1,25 миллиарда рублей

Регионам, принимающим беженцев с Украины, выделили 1,25 миллиарда рублей - 20.06.2024, ПРАЙМ

Регионам, принимающим беженцев с Украины, выделили 1,25 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины и вынужденно покинувших... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T20:59+0300

2024-06-20T20:59+0300

2024-06-20T20:59+0300

выплаты

украинские беженцы

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины и вынужденно покинувших свое жилье россиян, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых выделены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей", - говорится в документе. Уточняется, что решение направлено на возмещение понесенных бюджетами субъектов расходов на размещение и питание находившихся в пунктах временного размещения граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, МЧС будет контролировать использование средств регионами.

https://1prime.ru/20240620/vyplata-849347348.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выплаты, украинские беженцы