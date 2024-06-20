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Регионам, принимающим беженцев с Украины, выделили 1,25 миллиарда рублей - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Регионам, принимающим беженцев с Украины, выделили 1,25 миллиарда рублей
Регионам, принимающим беженцев с Украины, выделили 1,25 миллиарда рублей - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регионам, принимающим беженцев с Украины, выделили 1,25 миллиарда рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины и вынужденно покинувших... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T20:59+0300
2024-06-20T20:59+0300
выплаты
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины и вынужденно покинувших свое жилье россиян, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых выделены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей", - говорится в документе. Уточняется, что решение направлено на возмещение понесенных бюджетами субъектов расходов на размещение и питание находившихся в пунктах временного размещения граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, МЧС будет контролировать использование средств регионами.
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выплаты, украинские беженцы
выплаты, украинские беженцы
20:59 20.06.2024
 
Регионам, принимающим беженцев с Украины, выделили 1,25 миллиарда рублей

Правительство выделило 1,25 млрд рублей регионам, принимающих беженцев с Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины и вынужденно покинувших свое жилье россиян, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых выделены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей", - говорится в документе.
Уточняется, что решение направлено на возмещение понесенных бюджетами субъектов расходов на размещение и питание находившихся в пунктах временного размещения граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Кроме того, МЧС будет контролировать использование средств регионами.
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