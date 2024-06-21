Валютные качели начинают свой разбег

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Российский валютный рынок переживает период турбулентности на фоне недавних геополитических событий. В четверг, 20 июня, рубль продемонстрировал значительную волатильность, все еще реагируя на закрытие торгов по доллару и евро. Центральный банк России внес коррективы в официальные курсы валют: доллар вырос до 85,41 рубля, а евро достиг отметки 91,45 рубля. Фьючерс на доллар повысился на 1,80% до 86,96 рубля, евро прибавил 0,37% до 93,23 рубля. Особенно заметным стал скачок пары юань/рубль на 6,76% до 11,94 рубля. Наиболее драматичные колебания рубль испытал по отношению к китайской валюте. После кратковременного укрепления до 10,84 рубля за юань последовал резкий разворот, и курс взлетел почти на 7% до 11,98 рубля. Это точно связано с недавними санкциями США против Московской биржи. Торговые объемы юанем составили 17,6 млрд, что превышает среднее значение 10,6 млрд юаней за последний месяц. Объемы могут указывать на закрытие коротких позиций трейдерами. Ситуация на внебиржевом рынке с долларом и евро остается неясной, что добавляет неопределенности участникам торгов. Есть ряд факторов, влияющих на курс рубля, включая сложности в международных расчетах, изменения в спросе на валюту со стороны импортеров и экспортеров, а также возможную репатриацию капитала. Центробанк России внимательно следит за развитием ситуации перед ключевым заседанием 26 июля. Растущая инфляция повышает вероятность увеличения ключевой ставки. Решение регулятора будет зависеть от экономических показателей и реализации альтернативного сценария развития экономики. На фоне валютных колебаний, нефтяной рынок также демонстрирует интересную динамику. Баррель Brent в четверг подорожал на 0,49% до $85,65, достигнув недельного максимума около $85,93. Поддержку ценам оказало неожиданное снижение запасов нефти в США: за неделю они уменьшились на 2,547 млн баррелей, что значительно превзошло прогнозы аналитиков. В пятницу на азиатских торгах цена барреля нефти держится на уровне $85,56. Трейдеры нацелены на отметку $87,50, однако укрепление доллара может создать препятствия для дальнейшего роста нефтяных котировок. Очевидно, что пока валютный рынок остается в напряженном состоянии, требуя пристального внимания как регуляторов, так и участников торгов. Неопределенность относительно торгов на внебиржевом рынке и будущей роли валют недружественных стран добавляет сложности в прогнозировании дальнейшего развития ситуации. Ожидаю, что пара доллар/рубль продолжит колебаться ниже уровня 90 рублей. Важно отметить, что резкое укрепление рубля не соответствует интересам правительства, поэтому не исключено вмешательство ЦБ и Минфина России в валютные операции для стабилизации курса. Индекс Мосбиржи вырос на 3,17%, до 3123,43 п., индекс РТС снизился на 0,20%, до 1151,93 п. Ослабление рубля помогло подняться индексу Мосбиржи, но при сохраняющейся неопределенности рост будет сдержанным. Пока цена торгуется ниже 3275 п., высока вероятность обновления минимума.
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Российский валютный рынок переживает период турбулентности на фоне недавних геополитических событий. В четверг, 20 июня, рубль продемонстрировал значительную волатильность, все еще реагируя на закрытие торгов по доллару и евро.
Центральный банк России внес коррективы в официальные курсы валют: доллар вырос до 85,41 рубля, а евро достиг отметки 91,45 рубля. Фьючерс на доллар повысился на 1,80% до 86,96 рубля, евро прибавил 0,37% до 93,23 рубля. Особенно заметным стал скачок пары юань/рубль на 6,76% до 11,94 рубля.
Наиболее драматичные колебания рубль испытал по отношению к китайской валюте. После кратковременного укрепления до 10,84 рубля за юань последовал резкий разворот, и курс взлетел почти на 7% до 11,98 рубля. Это точно связано с недавними санкциями США против Московской биржи. Торговые объемы юанем составили 17,6 млрд, что превышает среднее значение 10,6 млрд юаней за последний месяц. Объемы могут указывать на закрытие коротких позиций трейдерами.
Ситуация на внебиржевом рынке с долларом и евро остается неясной, что добавляет неопределенности участникам торгов. Есть ряд факторов, влияющих на курс рубля, включая сложности в международных расчетах, изменения в спросе на валюту со стороны импортеров и экспортеров, а также возможную репатриацию капитала.
Центробанк России внимательно следит за развитием ситуации перед ключевым заседанием 26 июля. Растущая инфляция повышает вероятность увеличения ключевой ставки. Решение регулятора будет зависеть от экономических показателей и реализации альтернативного сценария развития экономики.
На фоне валютных колебаний, нефтяной рынок также демонстрирует интересную динамику. Баррель Brent в четверг подорожал на 0,49% до $85,65, достигнув недельного максимума около $85,93. Поддержку ценам оказало неожиданное снижение запасов нефти в США: за неделю они уменьшились на 2,547 млн баррелей, что значительно превзошло прогнозы аналитиков.
В пятницу на азиатских торгах цена барреля нефти держится на уровне $85,56. Трейдеры нацелены на отметку $87,50, однако укрепление доллара может создать препятствия для дальнейшего роста нефтяных котировок.
Очевидно, что пока валютный рынок остается в напряженном состоянии, требуя пристального внимания как регуляторов, так и участников торгов. Неопределенность относительно торгов на внебиржевом рынке и будущей роли валют недружественных стран добавляет сложности в прогнозировании дальнейшего развития ситуации.
Ожидаю, что пара доллар/рубль продолжит колебаться ниже уровня 90 рублей. Важно отметить, что резкое укрепление рубля не соответствует интересам правительства, поэтому не исключено вмешательство ЦБ и Минфина России в валютные операции для стабилизации курса.
Индекс Мосбиржи вырос на 3,17%, до 3123,43 п., индекс РТС снизился на 0,20%, до 1151,93 п. Ослабление рубля помогло подняться индексу Мосбиржи, но при сохраняющейся неопределенности рост будет сдержанным. Пока цена торгуется ниже 3275 п., высока вероятность обновления минимума.
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