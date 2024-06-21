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Автоэксперт отметил превосходство ЛуАЗ-969А над современными внедорожниками
Автоэксперт отметил превосходство ЛуАЗ-969А над современными внедорожниками - 21.06.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт отметил превосходство ЛуАЗ-969А над современными внедорожниками
Советский ЛуАЗ-969А превосходит все современные внедорожники по проходимости, заметил эксперт издания "За рулем" Сергей Канунников. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:19+0300
2024-06-21T11:19+0300
2024-06-21T11:19+0300
россия
авто
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Советский ЛуАЗ-969А превосходит все современные внедорожники по проходимости, заметил эксперт издания "За рулем" Сергей Канунников.Несмотря на то, что ЛуАЗ-969А уступает новым авто с точуи зрения комфорта, его способность проходить тяжелые участки поражает. Он оснащен понижающей передачей с высоким передаточным числом и независимой торсионной подвеской. Мощность двигателя составляет всего 40 лошадиных сил, но машина все равно обладает достаточной тягой, говорится в материале. В середине прошлого века научные центры активно разрабатывали внедорожник, который отличался бы некрупными габаритами. Изначально нужен был военный транспортер, который в итоге и появился под именем ЛуАЗ-967. И только в середине шестидесятых начали массовое производство гражданской модели ЛуАЗ-969. Первые машины имели индекс В – "временный" с приводом лишь на переднюю ось.
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россия, авто
Автоэксперт отметил превосходство ЛуАЗ-969А над современными внедорожниками
"За рулем": ЛуАЗ-969А превосходит по проходимости современные внедорожники
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ.
Советский ЛуАЗ-969А превосходит все современные внедорожники по проходимости, заметил
эксперт издания "За рулем" Сергей Канунников.
Несмотря на то, что ЛуАЗ-969А уступает новым авто с точуи зрения комфорта, его способность проходить тяжелые участки поражает. Он оснащен понижающей передачей с высоким передаточным числом и независимой торсионной подвеской. Мощность двигателя составляет всего 40 лошадиных сил, но машина все равно обладает достаточной тягой, говорится в материале.
В середине прошлого века научные центры активно разрабатывали внедорожник, который отличался бы некрупными габаритами. Изначально нужен был военный транспортер, который в итоге и появился под именем ЛуАЗ-967. И только в середине шестидесятых начали массовое производство гражданской модели ЛуАЗ-969. Первые машины имели индекс В – "временный" с приводом лишь на переднюю ось.
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