https://1prime.ru/20240621/avto-849374571.html

Автоэксперт отметил превосходство ЛуАЗ-969А над современными внедорожниками

Автоэксперт отметил превосходство ЛуАЗ-969А над современными внедорожниками - 21.06.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт отметил превосходство ЛуАЗ-969А над современными внедорожниками

Советский ЛуАЗ-969А превосходит все современные внедорожники по проходимости, заметил эксперт издания "За рулем" Сергей Канунников. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T11:19+0300

2024-06-21T11:19+0300

2024-06-21T11:19+0300

россия

авто

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Советский ЛуАЗ-969А превосходит все современные внедорожники по проходимости, заметил эксперт издания "За рулем" Сергей Канунников.Несмотря на то, что ЛуАЗ-969А уступает новым авто с точуи зрения комфорта, его способность проходить тяжелые участки поражает. Он оснащен понижающей передачей с высоким передаточным числом и независимой торсионной подвеской. Мощность двигателя составляет всего 40 лошадиных сил, но машина все равно обладает достаточной тягой, говорится в материале. В середине прошлого века научные центры активно разрабатывали внедорожник, который отличался бы некрупными габаритами. Изначально нужен был военный транспортер, который в итоге и появился под именем ЛуАЗ-967. И только в середине шестидесятых начали массовое производство гражданской модели ЛуАЗ-969. Первые машины имели индекс В – "временный" с приводом лишь на переднюю ось.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто