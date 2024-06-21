Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автодилеры продают "дьявола" за 34 миллиона рублей - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240621/avto-849376066.html
Автодилеры продают "дьявола" за 34 миллиона рублей
Автодилеры продают "дьявола" за 34 миллиона рублей - 21.06.2024, ПРАЙМ
Автодилеры продают "дьявола" за 34 миллиона рублей
В России продают 32-летний Lamborghini Diablo за 34 миллиона рублей, пишет издание Motor. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:38+0300
2024-06-21T11:38+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83575/47/835754762_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_515bb3a6f946f4b788f2068cb044fa1d.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В России продают 32-летний Lamborghini Diablo за 34 миллиона рублей, пишет издание Motor.Отмечается, что продавец в Адлере оценил суперкар Lamborghini Diablo 1992 года выпуска с задним приводом и пробегом 13,8 тысячи километров в 34 миллиона рублей.Автомобиль был привезен легально в Россию из Германии. Он находится в идеальном состоянии после проведенной ревизии и замены расходников. Lamborghini Diablo оснащен двигателем V12 объемом 5,7 литра, который развивает 530 лошадиных сил и может разгоняться до 100 километров в час за 4,1 секунды.Максимальная скорость автомобиля составляет 325 километров в час. На других площадках продаж можно найти Diablo 1992 года выпуска по цене от 9,2 миллиона до 56,5 миллионов рублей в зависимости от состояния и пробега.
https://1prime.ru/20240617/avtovaz-849225283.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83575/47/835754762_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7b424bd60c8064bbc7c48587b25060d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:38 21.06.2024
 
Автодилеры продают "дьявола" за 34 миллиона рублей

Motor: в России продают 32-летний Lamborghini Diablo за 34 миллиона рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lamborghini 400GT Espada
Автомобиль Lamborghini 400GT Espada - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В России продают 32-летний Lamborghini Diablo за 34 миллиона рублей, пишет издание Motor.
Отмечается, что продавец в Адлере оценил суперкар Lamborghini Diablo 1992 года выпуска с задним приводом и пробегом 13,8 тысячи километров в 34 миллиона рублей.
Автомобиль был привезен легально в Россию из Германии. Он находится в идеальном состоянии после проведенной ревизии и замены расходников. Lamborghini Diablo оснащен двигателем V12 объемом 5,7 литра, который развивает 530 лошадиных сил и может разгоняться до 100 километров в час за 4,1 секунды.
Максимальная скорость автомобиля составляет 325 километров в час. На других площадках продаж можно найти Diablo 1992 года выпуска по цене от 9,2 миллиона до 56,5 миллионов рублей в зависимости от состояния и пробега.
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" улучшил свой прогноз по российскому авторынку
17 июня, 09:42
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала