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Автодилеры продают "дьявола" за 34 миллиона рублей
Автодилеры продают "дьявола" за 34 миллиона рублей - 21.06.2024, ПРАЙМ
Автодилеры продают "дьявола" за 34 миллиона рублей
В России продают 32-летний Lamborghini Diablo за 34 миллиона рублей, пишет издание Motor. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:38+0300
2024-06-21T11:38+0300
2024-06-21T11:38+0300
россия
авто
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В России продают 32-летний Lamborghini Diablo за 34 миллиона рублей, пишет издание Motor.Отмечается, что продавец в Адлере оценил суперкар Lamborghini Diablo 1992 года выпуска с задним приводом и пробегом 13,8 тысячи километров в 34 миллиона рублей.Автомобиль был привезен легально в Россию из Германии. Он находится в идеальном состоянии после проведенной ревизии и замены расходников. Lamborghini Diablo оснащен двигателем V12 объемом 5,7 литра, который развивает 530 лошадиных сил и может разгоняться до 100 километров в час за 4,1 секунды.Максимальная скорость автомобиля составляет 325 километров в час. На других площадках продаж можно найти Diablo 1992 года выпуска по цене от 9,2 миллиона до 56,5 миллионов рублей в зависимости от состояния и пробега.
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россия, авто
Автодилеры продают "дьявола" за 34 миллиона рублей
Motor: в России продают 32-летний Lamborghini Diablo за 34 миллиона рублей
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ.
В России продают 32-летний Lamborghini Diablo за 34 миллиона рублей, пишет
издание Motor.
Отмечается, что продавец в Адлере оценил суперкар Lamborghini Diablo 1992 года выпуска с задним приводом и пробегом 13,8 тысячи километров в 34 миллиона рублей.
Автомобиль был привезен легально в Россию из Германии. Он находится в идеальном состоянии после проведенной ревизии и замены расходников. Lamborghini Diablo оснащен двигателем V12 объемом 5,7 литра, который развивает 530 лошадиных сил и может разгоняться до 100 километров в час за 4,1 секунды.
Максимальная скорость автомобиля составляет 325 километров в час. На других площадках продаж можно найти Diablo 1992 года выпуска по цене от 9,2 миллиона до 56,5 миллионов рублей в зависимости от состояния и пробега.
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