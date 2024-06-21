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В России представили кроссовер Forthing T5 отечественной сборки - 21.06.2024, ПРАЙМ
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В России представили кроссовер Forthing T5 отечественной сборки
В России представили кроссовер Forthing T5 отечественной сборки - 21.06.2024, ПРАЙМ
В России представили кроссовер Forthing T5 отечественной сборки
На российском рынке появился компактный кроссовер Forthing T5, сборка которого производится в Калиниграде, сообщают "Известия". | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:36+0300
2024-06-21T16:36+0300
россия
авто
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. На российском рынке появился компактный кроссовер Forthing T5, сборка которого производится в Калиниграде, сообщают "Известия".Отмечается, что стоимость автомобиля составляет 1,9 миллиона рублей, что значительно ниже изначально заявленной цены. Автомобили собираются на заводе "Автотор" в Калининграде, который также собирает другие модели Forthing.Модель T5 оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 144 л.с., которая разработана по технологии Mitsubishi. Также в кроссовере есть множество опций, включая бесключевой доступ, контроль устойчивости, помощь при спуске и многое другое.Forthing T5 будет четвертой моделью бренда Forthing в России, присоединяясь к моделям T5 Evo, Yacht и M7. Ранее в мае, на российский рынок поступили кроссоверы Forthing T5 Evo.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
16:36 21.06.2024
 
В России представили кроссовер Forthing T5 отечественной сборки

"Известия": кроссовер Forthing T5 начнут продавать в РФ по цене 1,9 млн рублей

© Фото : ООО "Иксен Моторс Рус"Кроссовер Forthing T5 EVO
Кроссовер Forthing T5 EVO - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© Фото : ООО "Иксен Моторс Рус"
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. На российском рынке появился компактный кроссовер Forthing T5, сборка которого производится в Калиниграде, сообщают "Известия".
Отмечается, что стоимость автомобиля составляет 1,9 миллиона рублей, что значительно ниже изначально заявленной цены. Автомобили собираются на заводе "Автотор" в Калининграде, который также собирает другие модели Forthing.
Модель T5 оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 144 л.с., которая разработана по технологии Mitsubishi. Также в кроссовере есть множество опций, включая бесключевой доступ, контроль устойчивости, помощь при спуске и многое другое.
Forthing T5 будет четвертой моделью бренда Forthing в России, присоединяясь к моделям T5 Evo, Yacht и M7. Ранее в мае, на российский рынок поступили кроссоверы Forthing T5 Evo.
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