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В России представили кроссовер Forthing T5 отечественной сборки

В России представили кроссовер Forthing T5 отечественной сборки - 21.06.2024, ПРАЙМ

В России представили кроссовер Forthing T5 отечественной сборки

На российском рынке появился компактный кроссовер Forthing T5, сборка которого производится в Калиниграде, сообщают "Известия". | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T16:36+0300

2024-06-21T16:36+0300

2024-06-21T16:36+0300

россия

авто

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. На российском рынке появился компактный кроссовер Forthing T5, сборка которого производится в Калиниграде, сообщают "Известия".Отмечается, что стоимость автомобиля составляет 1,9 миллиона рублей, что значительно ниже изначально заявленной цены. Автомобили собираются на заводе "Автотор" в Калининграде, который также собирает другие модели Forthing.Модель T5 оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 144 л.с., которая разработана по технологии Mitsubishi. Также в кроссовере есть множество опций, включая бесключевой доступ, контроль устойчивости, помощь при спуске и многое другое.Forthing T5 будет четвертой моделью бренда Forthing в России, присоединяясь к моделям T5 Evo, Yacht и M7. Ранее в мае, на российский рынок поступили кроссоверы Forthing T5 Evo.

https://1prime.ru/20240620/kia-849342443.html

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россия, авто