Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В БКС заявили об отсутствии проблем с выводом юаней с Мосбиржи - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
USD/RUB - Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20240621/bks-849383730.html
В БКС заявили об отсутствии проблем с выводом юаней с Мосбиржи
В БКС заявили об отсутствии проблем с выводом юаней с Мосбиржи - 21.06.2024, ПРАЙМ
В БКС заявили об отсутствии проблем с выводом юаней с Мосбиржи
Брокерская компания "БКС Мир инвестиций" не фиксирует проблем с выводом юаней с Московской биржи и со своей стороны не вводила никаких ограничений для клиентов, | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T14:13+0300
2024-06-21T14:13+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/36/833983656_0:11:3091:1750_1920x0_80_0_0_b8498fc429d0dc6160b31c50dc15a11f.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Брокерская компания "БКС Мир инвестиций" не фиксирует проблем с выводом юаней с Московской биржи и со своей стороны не вводила никаких ограничений для клиентов, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в пятницу банк "Синара" сообщил агентству о том, что сроки вывода юаней с Московской биржи существенно увеличились, но часть тестовых переводов в пользу банка удалось успешно провести, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возобновлении выводов средств с брокерских счетов. "Никаких ограничений мы не вводили. Со своей стороны не фиксируем проблем", - сказали в пресс-службе БКС в ответ на вопрос РИА Новости о том, есть ли сложность с выводом юаней с Московской биржи.
https://1prime.ru/20240621/valyuta-849375253.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/36/833983656_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_d63c58a36669e88c5a7d4320d472741d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
USD/RUB - Курс доллара к рублю
14:13 21.06.2024
 
В БКС заявили об отсутствии проблем с выводом юаней с Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций": компания не фиксирует проблем с выводом юаней с Мосбиржи

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМосковская Биржа
Московская Биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Брокерская компания "БКС Мир инвестиций" не фиксирует проблем с выводом юаней с Московской биржи и со своей стороны не вводила никаких ограничений для клиентов, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в пятницу банк "Синара" сообщил агентству о том, что сроки вывода юаней с Московской биржи существенно увеличились, но часть тестовых переводов в пользу банка удалось успешно провести, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возобновлении выводов средств с брокерских счетов.
"Никаких ограничений мы не вводили. Со своей стороны не фиксируем проблем", - сказали в пресс-службе БКС в ответ на вопрос РИА Новости о том, есть ли сложность с выводом юаней с Московской биржи.
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Юань опустился до нового семимесячного минимума против доллара США
11:24
 
USD/RUB - Курс доллара к рублю
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала