В России начались продажи новых BMW X7 и X5. Цены и гарантия
Autonews: российские дилеры начали продажи BMW X7 и X5 с гарантией
© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры завезли в столичные крупные автосалоны новые партии немецких кроссоверов BMW. Их доставили по схеме параллельного импорта, сообщает портал Autonews.ru.
На юго-западе Москвы BMW X7 предлагают по цене от 21 миллиона рублей. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у кроссовера — полный. В автосалон на юге Москвы BMW X5 готовы продать за 17,1 миллиона рублей. Сэкономить на покупке автомобиля можно оформив кредит или сдав старую машину в трейд-инн.
На юго-западе Москвы BMW X7 предлагают по цене от 21 миллиона рублей. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у кроссовера — полный. В автосалон на юге Москвы BMW X5 готовы продать за 17,1 миллиона рублей. Сэкономить на покупке автомобиля можно оформив кредит или сдав старую машину в трейд-инн.
При этом на все модели действует дилерская двухлетняя гарантия. Однако применить ее можно только в фирменных сервисных центрах.
В основном в Россию ввозят авто возрастом до трех лет, рассказывали специалисты "Авто.ру". Личный транспорт возрастом до десяти лет традиционно занимает чуть больше четверти рынка. Американских и европейских машин стало заметно меньше: с 47 процентов в 2021 году их доля упала до 37-и в 2024-м. Самые популярные - BMW X5, BMW X7, BMW 5er.