https://1prime.ru/20240621/bmw-849380022.html

В России начались продажи новых BMW X7 и X5. Цены и гарантия

В России начались продажи новых BMW X7 и X5. Цены и гарантия - 21.06.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи новых BMW X7 и X5. Цены и гарантия

Российские дилеры завезли в столичные крупные автосалоны новые партии немецких кроссоверов BMW. Их доставили по схеме параллельного импорта, сообщает портал... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:51+0300

2024-06-21T12:51+0300

2024-06-21T12:52+0300

авто

bmw

bmw x5

кроссоверы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849317296_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_c563afe5c8bd627fa66df01d010a9a73.jpg

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры завезли в столичные крупные автосалоны новые партии немецких кроссоверов BMW. Их доставили по схеме параллельного импорта, сообщает портал Autonews.ru.На юго-западе Москвы BMW X7 предлагают по цене от 21 миллиона рублей. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у кроссовера — полный. В автосалон на юге Москвы BMW X5 готовы продать за 17,1 миллиона рублей. Сэкономить на покупке автомобиля можно оформив кредит или сдав старую машину в трейд-инн. При этом на все модели действует дилерская двухлетняя гарантия. Однако применить ее можно только в фирменных сервисных центрах.В основном в Россию ввозят авто возрастом до трех лет, рассказывали специалисты "Авто.ру". Личный транспорт возрастом до десяти лет традиционно занимает чуть больше четверти рынка. Американских и европейских машин стало заметно меньше: с 47 процентов в 2021 году их доля упала до 37-и в 2024-м. Самые популярные - BMW X5, BMW X7, BMW 5er.

https://1prime.ru/20240531/probeg-848700328.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, bmw, bmw x5, кроссоверы