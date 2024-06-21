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В России начались продажи новых BMW X7 и X5. Цены и гарантия - 21.06.2024, ПРАЙМ
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В России начались продажи новых BMW X7 и X5. Цены и гарантия
В России начались продажи новых BMW X7 и X5. Цены и гарантия - 21.06.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи новых BMW X7 и X5. Цены и гарантия
Российские дилеры завезли в столичные крупные автосалоны новые партии немецких кроссоверов BMW. Их доставили по схеме параллельного импорта, сообщает портал... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:51+0300
2024-06-21T12:52+0300
авто
bmw
bmw x5
кроссоверы
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры завезли в столичные крупные автосалоны новые партии немецких кроссоверов BMW. Их доставили по схеме параллельного импорта, сообщает портал Autonews.ru.На юго-западе Москвы BMW X7 предлагают по цене от 21 миллиона рублей. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у кроссовера — полный. В автосалон на юге Москвы BMW X5 готовы продать за 17,1 миллиона рублей. Сэкономить на покупке автомобиля можно оформив кредит или сдав старую машину в трейд-инн. При этом на все модели действует дилерская двухлетняя гарантия. Однако применить ее можно только в фирменных сервисных центрах.В основном в Россию ввозят авто возрастом до трех лет, рассказывали специалисты "Авто.ру". Личный транспорт возрастом до десяти лет традиционно занимает чуть больше четверти рынка. Американских и европейских машин стало заметно меньше: с 47 процентов в 2021 году их доля упала до 37-и в 2024-м. Самые популярные - BMW X5, BMW X7, BMW 5er.
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авто, bmw, bmw x5, кроссоверы
Авто, BMW, BMW X5, кроссоверы
12:51 21.06.2024 (обновлено: 12:52 21.06.2024)
 
В России начались продажи новых BMW X7 и X5. Цены и гарантия

Autonews: российские дилеры начали продажи BMW X7 и X5 с гарантией

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию
Автоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры завезли в столичные крупные автосалоны новые партии немецких кроссоверов BMW. Их доставили по схеме параллельного импорта, сообщает портал Autonews.ru.

На юго-западе Москвы BMW X7 предлагают по цене от 21 миллиона рублей. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у кроссовера — полный. В автосалон на юге Москвы BMW X5 готовы продать за 17,1 миллиона рублей. Сэкономить на покупке автомобиля можно оформив кредит или сдав старую машину в трейд-инн.
При этом на все модели действует дилерская двухлетняя гарантия. Однако применить ее можно только в фирменных сервисных центрах.
В основном в Россию ввозят авто возрастом до трех лет, рассказывали специалисты "Авто.ру". Личный транспорт возрастом до десяти лет традиционно занимает чуть больше четверти рынка. Американских и европейских машин стало заметно меньше: с 47 процентов в 2021 году их доля упала до 37-и в 2024-м. Самые популярные - BMW X5, BMW X7, BMW 5er.
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