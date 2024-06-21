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Массированной атаке беспилотников подверглись три района Кубани
Массированной атаке беспилотников подверглись три района Кубани - 21.06.2024, ПРАЙМ
Массированной атаке беспилотников подверглись три района Кубани
Ночью ВСУ провели массированную атаку беспилотниками Темрюкского, Ейского и Северского районов Кубани, погибших и пострадавших нет, передает Telegram-канале... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T05:48+0300
2024-06-21T05:48+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Ночью ВСУ провели массированную атаку беспилотниками Темрюкского, Ейского и Северского районов Кубани, погибших и пострадавших нет, передает Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. В сообщении, в частности, указывается: "В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима - Темрюкский район, Ейский и Северский районы". При этом в Темрюкском районе, как сообщается, обломки БПЛА упали на гостевой дом в поселке Волна.Отмечается, что в настоящий момент на местах происшествий работают оперативные службы.
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кубань
Спецоперация на Украине, КУБАНЬ
Массированной атаке беспилотников подверглись три района Кубани
Три района Кубани ночью подверглись массированной атаке БПЛА, пострадавших нет
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Ночью ВСУ провели массированную атаку беспилотниками Темрюкского, Ейского и Северского районов Кубани, погибших и пострадавших нет, передает Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
В сообщении, в частности, указывается: "В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима - Темрюкский район, Ейский и Северский районы".
При этом в Темрюкском районе, как сообщается, обломки БПЛА упали на гостевой дом в поселке Волна.
Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал
Отмечается, что в настоящий момент на местах происшествий работают оперативные службы.