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Массированной атаке беспилотников подверглись три района Кубани

Массированной атаке беспилотников подверглись три района Кубани - 21.06.2024, ПРАЙМ

Массированной атаке беспилотников подверглись три района Кубани

Ночью ВСУ провели массированную атаку беспилотниками Темрюкского, Ейского и Северского районов Кубани, погибших и пострадавших нет, передает Telegram-канале... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T05:48+0300

2024-06-21T05:48+0300

2024-06-21T05:49+0300

спецоперация на украине

кубань

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Ночью ВСУ провели массированную атаку беспилотниками Темрюкского, Ейского и Северского районов Кубани, погибших и пострадавших нет, передает Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. В сообщении, в частности, указывается: "В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима - Темрюкский район, Ейский и Северский районы". При этом в Темрюкском районе, как сообщается, обломки БПЛА упали на гостевой дом в поселке Волна.Отмечается, что в настоящий момент на местах происшествий работают оперативные службы.

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кубань