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БПЛА атаковал НПЗ на Кубани, есть пострадавшие
БПЛА атаковал НПЗ на Кубани, есть пострадавшие - 21.06.2024, ПРАЙМ
БПЛА атаковал НПЗ на Кубани, есть пострадавшие
В результате попадания БПЛА возникло возгорание на территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Пожар, возникший на площади 50 кв м, был... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T06:02+0300
2024-06-21T06:02+0300
2024-06-21T06:11+0300
спецоперация на украине
нпз
краснодарский край
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В результате попадания БПЛА возникло возгорание на территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Пожар, возникший на площади 50 кв м, был оперативно ликвидирован. При этом, согласно предварительным данным, пострадали два человека, передает Telegram-канал краевого оперативного штаба. В частности, в сообщении указывается: "Около 04.00 21 июня в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека". В ночь на пятницу оперштаб информировал о массированной атаке на Краснодарский край. Как выяснилось позднее, в результате ударов БПЛА по котельной и автовокзалу "Южный" пострадали четыре человека.
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нпз, краснодарский край
Спецоперация на Украине, НПЗ, Краснодарский край
БПЛА атаковал НПЗ на Кубани, есть пострадавшие
Оперштаб: БПЛА атаковал Ильский НПЗ на Кубани, пострадали два человека
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В результате попадания БПЛА возникло возгорание на территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Пожар, возникший на площади 50 кв м, был оперативно ликвидирован. При этом, согласно предварительным данным, пострадали два человека, передает Telegram-канал краевого оперативного штаба.
В частности, в сообщении указывается: "Около 04.00 21 июня в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека".
В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры
В ночь на пятницу оперштаб информировал о массированной атаке на Краснодарский край. Как выяснилось позднее, в результате ударов БПЛА по котельной и автовокзалу "Южный" пострадали четыре человека.