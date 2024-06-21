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ПВО уничтожила за ночь более сотни БПЛА над Крымом и Кубанью
ПВО уничтожила за ночь более сотни БПЛА над Крымом и Кубанью - 21.06.2024, ПРАЙМ
ПВО уничтожила за ночь более сотни БПЛА над Крымом и Кубанью
Ночью была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа по объектам на территории России,... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T08:13+0300
2024-06-21T08:13+0300
2024-06-21T09:23+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Ночью была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, передало МО РФ.По сообщению оборонного ведомства, в течение ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря, 43 - над Краснодарским краем и один - над Волгоградской областью. Вместе с тем были уничтожены шесть катеров.Также в МО РФ сообщили об уничтожении силами морской авиации ЧФ России шести безэкипажных катеров украинских ВМС в северо-западной части Черного моря.
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крым, кубань
Спецоперация на Украине, КРЫМ, КУБАНЬ
ПВО уничтожила за ночь более сотни БПЛА над Крымом и Кубанью
МО РФ: средства ПВО уничтожили 70 беспилотников над Крымом и 43 - над Кубанью
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Ночью была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, передало МО РФ.
По сообщению оборонного ведомства, в течение ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря, 43 - над Краснодарским краем и один - над Волгоградской областью. Вместе с тем были уничтожены шесть катеров.
БПЛА атаковал НПЗ на Кубани, есть пострадавшие
Также в МО РФ сообщили об уничтожении силами морской авиации ЧФ России шести безэкипажных катеров украинских ВМС в северо-западной части Черного моря.