Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240621/brent--849390042.html
Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля
Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля - 21.06.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля
Мировые цены на нефть слабо растут, при этом стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца апреля превышала 86 долларов за баррель, следует из данных... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:29+0300
2024-06-21T16:36+0300
экономика
brent
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acf26a0319ec5e7d398c93b5ad421e30.jpg
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут, при этом стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца апреля превышала 86 долларов за баррель, следует из данных торгов.По состоянию на 16.29 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,12%, до 85,81 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 апреля поднимался выше 86 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15%, до 81,41 доллара.
https://1prime.ru/20240620/neft-849356520.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16cb24087fcce6ca3d4a381bd4edcbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
brent, нефть
Экономика, Brent, Нефть
16:29 21.06.2024 (обновлено: 16:36 21.06.2024)
 
Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля

Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут, при этом стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца апреля превышала 86 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.29 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,12%, до 85,81 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 апреля поднимался выше 86 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15%, до 81,41 доллара.
Морские перевозки
Евросоюз намерен закрыть свои порты для танкеров c российской нефтью
Вчера, 17:18
 
ЭкономикаBrentНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала