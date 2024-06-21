https://1prime.ru/20240621/brent--849390042.html
Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля
Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля - 21.06.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля
Мировые цены на нефть слабо растут, при этом стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца апреля превышала 86 долларов за баррель, следует из данных... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:29+0300
2024-06-21T16:29+0300
2024-06-21T16:36+0300
экономика
brent
нефть
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут, при этом стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца апреля превышала 86 долларов за баррель, следует из данных торгов.По состоянию на 16.29 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,12%, до 85,81 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 апреля поднимался выше 86 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15%, до 81,41 доллара.
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brent, нефть
Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля
Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут, при этом стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца апреля превышала 86 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.29 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,12%, до 85,81 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 апреля поднимался выше 86 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15%, до 81,41 доллара.
Евросоюз намерен закрыть свои порты для танкеров c российской нефтью