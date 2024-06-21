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ЕС может использовать доходы от доходов россиян и до одобрения кредита

ЕС может использовать доходы от доходов россиян и до одобрения кредита - 21.06.2024, ПРАЙМ

ЕС может использовать доходы от доходов россиян и до одобрения кредита

Европейский союз может потратить часть доходов от российских иммобилизованных активов на нужды Украины еще до согласования кредита на 50 миллиардов евро,... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T16:19+0300

2024-06-21T16:19+0300

2024-06-21T16:25+0300

политика

ес

замороженные российские активы

кредит

украина

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – ПРАЙМ. Европейский союз может потратить часть доходов от российских иммобилизованных активов на нужды Украины еще до согласования кредита на 50 миллиардов евро, отметил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе."Я надеюсь, что позитивное решение по этому вопросу может быть объявлено (главой дипломатии ЕС Жозепом) Боррелем уже в понедельник (24 июня) – об использовании какой-то суммы из доходов от иммобилизованных активов на военные нужды Украины. Кроме того, на будущее обсуждается вопрос с кредитом на 50 миллиардов евро", — уточнил он.Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее сообщил, что в течение месяца должны одобрить схему, по которой доходы от российских активов будут выделяться на погашение кредита для Украины.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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ес, замороженные российские активы, кредит, украина