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ЕС может использовать доходы от доходов россиян и до одобрения кредита - 21.06.2024, ПРАЙМ
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ЕС может использовать доходы от доходов россиян и до одобрения кредита
ЕС может использовать доходы от доходов россиян и до одобрения кредита - 21.06.2024, ПРАЙМ
ЕС может использовать доходы от доходов россиян и до одобрения кредита
Европейский союз может потратить часть доходов от российских иммобилизованных активов на нужды Украины еще до согласования кредита на 50 миллиардов евро,... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:19+0300
2024-06-21T16:25+0300
политика
ес
замороженные российские активы
кредит
украина
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – ПРАЙМ. Европейский союз может потратить часть доходов от российских иммобилизованных активов на нужды Украины еще до согласования кредита на 50 миллиардов евро, отметил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе."Я надеюсь, что позитивное решение по этому вопросу может быть объявлено (главой дипломатии ЕС Жозепом) Боррелем уже в понедельник (24 июня) – об использовании какой-то суммы из доходов от иммобилизованных активов на военные нужды Украины. Кроме того, на будущее обсуждается вопрос с кредитом на 50 миллиардов евро", — уточнил он.Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее сообщил, что в течение месяца должны одобрить схему, по которой доходы от российских активов будут выделяться на погашение кредита для Украины.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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ес, замороженные российские активы, кредит, украина
Политика, ЕС, замороженные российские активы, кредит, УКРАИНА
16:19 21.06.2024 (обновлено: 16:25 21.06.2024)
 
ЕС может использовать доходы от доходов россиян и до одобрения кредита

ЕС может потратить доходы от российских активов на Киев до согласования кредита

© Unsplash/Willfried WendeБанкноты евро
Банкноты евро
© Unsplash/Willfried Wende
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – ПРАЙМ. Европейский союз может потратить часть доходов от российских иммобилизованных активов на нужды Украины еще до согласования кредита на 50 миллиардов евро, отметил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.
"Я надеюсь, что позитивное решение по этому вопросу может быть объявлено (главой дипломатии ЕС Жозепом) Боррелем уже в понедельник (24 июня) – об использовании какой-то суммы из доходов от иммобилизованных активов на военные нужды Украины. Кроме того, на будущее обсуждается вопрос с кредитом на 50 миллиардов евро", — уточнил он.
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее сообщил, что в течение месяца должны одобрить схему, по которой доходы от российских активов будут выделяться на погашение кредита для Украины.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Запахло дефолтом: зачем Запад нацелился на российские активы
19 июня, 04:04
 
ПолитикаЕСзамороженные российские активыкредитУКРАИНА
 
 
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