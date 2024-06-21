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Экономист спрогнозировал рост курса доллара до 100 рублей
Экономист спрогнозировал рост курса доллара до 100 рублей - 21.06.2024, ПРАЙМ
Экономист спрогнозировал рост курса доллара до 100 рублей
Курс доллара может достигнуть отметки в 100 рублей до конца 2024 года. Об этом "Москве 24" сообщил глава Центра конъюнктурных исследований Института... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T10:47+0300
2024-06-21T10:47+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Курс доллара может достигнуть отметки в 100 рублей до конца 2024 года. Об этом "Москве 24" сообщил глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович."Мне кажется, общая тенденция будет к ослаблению рубля до конца года и что доллар пойдет ближе к 100. Потому что сильный рубль — это удар по бюджету и экспортерам", — отметил он.Эксперт считает, что российский бюджет выиграет от удорожания доллара, так как получит больше рублей после конвертации валюты для торговли с другими странами.Ранее эксперты отмечали, что на фоне геополитических потрясений доллар вырос до 85,41 рубля, а евро достиг отметки 91,45 рубля. Фьючерс на доллар повысился на 1,80% до 86,96 рубля, евро прибавил 0,37% до 93,23 рубля. Особенно заметным стал скачок пары юань/рубль на 6,76% до 11,94 рубля.
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россия, доллар, курс
РОССИЯ, доллар, КУРС, USD/RUB - Курс доллара к рублю
Экономист спрогнозировал рост курса доллара до 100 рублей
Экономист Остапкович: курс доллара может вырасти до 100 рублей к концу года
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ.
Курс доллара может достигнуть отметки в 100 рублей до конца 2024 года. Об этом "Москве 24" сообщил
глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
"Мне кажется, общая тенденция будет к ослаблению рубля до конца года и что доллар пойдет ближе к 100. Потому что сильный рубль — это удар по бюджету и экспортерам", — отметил он.
Эксперт считает, что российский бюджет выиграет от удорожания доллара, так как получит больше рублей после конвертации валюты для торговли с другими странами.
Ранее эксперты отмечали, что на фоне геополитических потрясений доллар вырос до 85,41 рубля, а евро достиг отметки 91,45 рубля. Фьючерс на доллар повысился на 1,80% до 86,96 рубля, евро прибавил 0,37% до 93,23 рубля. Особенно заметным стал скачок пары юань/рубль на 6,76% до 11,94 рубля.
ЦБ обозначил курс евро и доллара на 21 июня