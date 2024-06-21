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Россиянам предрекли доллар выше 100 рублей - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Россиянам предрекли доллар выше 100 рублей
Россиянам предрекли доллар выше 100 рублей - 21.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам предрекли доллар выше 100 рублей
К концу июля курс доллара может достичь 100-110 рублей, заметил глава отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский Его цитирует "Российская | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:18+0300
2024-06-21T15:18+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. К концу июля курс доллара может достичь 100-110 рублей, заметил глава отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский Его цитирует "Российская газета".По мнению эксперта, это будет вызвано введением санкций, увеличением государственных расходов, оттоком капитала и снижением сырьевого экспорта.Падение цен на нефть также может привести к сокращению экспортных доходов.Тем не менее, существуют некоторые факторы могут помешать ослаблению рубля, такие как трудности с оплатой импорта и ожидаемое повышение уровня ключевой ставки ЦБ до 17-18 процентов.Переславский заключил, что ближе к концу июля месяца доллар вполне может достигнуть уровня в 95-100 рублей, евро - 101-106 рублей. В банках же валюту возможно будет приобрести по курсу 110 рублей за доллар на фоне повышенного спроса.
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россия, доллар, курс
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, доллар, КУРС
15:18 21.06.2024
 
Россиянам предрекли доллар выше 100 рублей

Экономист Переславский: в июле доллар подорожает до 100-110 рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. К концу июля курс доллара может достичь 100-110 рублей, заметил глава отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский Его цитирует "Российская газета".
По мнению эксперта, это будет вызвано введением санкций, увеличением государственных расходов, оттоком капитала и снижением сырьевого экспорта.Падение цен на нефть также может привести к сокращению экспортных доходов.
Тем не менее, существуют некоторые факторы могут помешать ослаблению рубля, такие как трудности с оплатой импорта и ожидаемое повышение уровня ключевой ставки ЦБ до 17-18 процентов.
Переславский заключил, что ближе к концу июля месяца доллар вполне может достигнуть уровня в 95-100 рублей, евро - 101-106 рублей. В банках же валюту возможно будет приобрести по курсу 110 рублей за доллар на фоне повышенного спроса.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Экономист спрогнозировал рост курса доллара до 100 рублей
10:47
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯдолларКУРС
 
 
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