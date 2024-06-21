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Россиянам предрекли доллар выше 100 рублей

Россиянам предрекли доллар выше 100 рублей - 21.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам предрекли доллар выше 100 рублей

К концу июля курс доллара может достичь 100-110 рублей, заметил глава отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский Его цитирует "Российская | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T15:18+0300

2024-06-21T15:18+0300

2024-06-21T15:18+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. К концу июля курс доллара может достичь 100-110 рублей, заметил глава отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский Его цитирует "Российская газета".По мнению эксперта, это будет вызвано введением санкций, увеличением государственных расходов, оттоком капитала и снижением сырьевого экспорта.Падение цен на нефть также может привести к сокращению экспортных доходов.Тем не менее, существуют некоторые факторы могут помешать ослаблению рубля, такие как трудности с оплатой импорта и ожидаемое повышение уровня ключевой ставки ЦБ до 17-18 процентов.Переславский заключил, что ближе к концу июля месяца доллар вполне может достигнуть уровня в 95-100 рублей, евро - 101-106 рублей. В банках же валюту возможно будет приобрести по курсу 110 рублей за доллар на фоне повышенного спроса.

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россия, доллар, курс