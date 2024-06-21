Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество предупредило россиян об опасности досрочного погашения кредита - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240621/kredit-849377700.html
Роскачество предупредило россиян об опасности досрочного погашения кредита
Роскачество предупредило россиян об опасности досрочного погашения кредита - 21.06.2024, ПРАЙМ
Роскачество предупредило россиян об опасности досрочного погашения кредита
Досрочное погашение кредита может испортить кредитную историю, рассказала RT глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:05+0300
2024-06-21T12:50+0300
экономика
россия
кредит
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Досрочное погашение кредита может испортить кредитную историю, рассказала RT глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина."Финальное решение всегда остается за банком: если он видит, что клиент в кредитной истории имеет целый ряд быстрых досрочных погашений, то может и отказать в выдаче нового кредита", — отметила она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Вяльшиной, банкам выгоднее иметь клиентов, которые погашают кредит по графику, так как это приносит им прибыль. В случае досрочного погашения эта прибыль теряется.Тем не менее, на фоне высокого уровня кредитоспособности в России, многие позволяют себе просрочки платежей, поэтому банк скорее выберет клиента с досрочным погашением, чем того, кто не платит вовремя, заметила эксперт.Вяльшина также порекомендовала внимательно читать договор и своевременно уведомлять банк о досрочном погашении, чтобы избежать негативных последствий. Она также рекомендует регулярно проверять свою кредитную историю на наличие изменений, вызванных досрочными платежами.
https://1prime.ru/20240619/kabmin-849306892.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кредит
Экономика, РОССИЯ, кредит
12:05 21.06.2024 (обновлено: 12:50 21.06.2024)
 
Роскачество предупредило россиян об опасности досрочного погашения кредита

Эксперт Роскачества Вяльшина: досрочная выплата кредита может навредить заемщику

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Досрочное погашение кредита может испортить кредитную историю, рассказала RT глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
"Финальное решение всегда остается за банком: если он видит, что клиент в кредитной истории имеет целый ряд быстрых досрочных погашений, то может и отказать в выдаче нового кредита", — отметила она.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По словам Вяльшиной, банкам выгоднее иметь клиентов, которые погашают кредит по графику, так как это приносит им прибыль. В случае досрочного погашения эта прибыль теряется.
Тем не менее, на фоне высокого уровня кредитоспособности в России, многие позволяют себе просрочки платежей, поэтому банк скорее выберет клиента с досрочным погашением, чем того, кто не платит вовремя, заметила эксперт.
Вяльшина также порекомендовала внимательно читать договор и своевременно уведомлять банк о досрочном погашении, чтобы избежать негативных последствий. Она также рекомендует регулярно проверять свою кредитную историю на наличие изменений, вызванных досрочными платежами.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Банкам компенсируют потери от списания процентов по кредитам военных
19 июня, 14:23
 
ЭкономикаРОССИЯкредит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала