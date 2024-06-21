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Роскачество предупредило россиян об опасности досрочного погашения кредита

Роскачество предупредило россиян об опасности досрочного погашения кредита - 21.06.2024, ПРАЙМ

Роскачество предупредило россиян об опасности досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредита может испортить кредитную историю, рассказала RT глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:05+0300

2024-06-21T12:05+0300

2024-06-21T12:50+0300

экономика

россия

кредит

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Досрочное погашение кредита может испортить кредитную историю, рассказала RT глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина."Финальное решение всегда остается за банком: если он видит, что клиент в кредитной истории имеет целый ряд быстрых досрочных погашений, то может и отказать в выдаче нового кредита", — отметила она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Вяльшиной, банкам выгоднее иметь клиентов, которые погашают кредит по графику, так как это приносит им прибыль. В случае досрочного погашения эта прибыль теряется.Тем не менее, на фоне высокого уровня кредитоспособности в России, многие позволяют себе просрочки платежей, поэтому банк скорее выберет клиента с досрочным погашением, чем того, кто не платит вовремя, заметила эксперт.Вяльшина также порекомендовала внимательно читать договор и своевременно уведомлять банк о досрочном погашении, чтобы избежать негативных последствий. Она также рекомендует регулярно проверять свою кредитную историю на наличие изменений, вызванных досрочными платежами.

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россия, кредит