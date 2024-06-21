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ЦБ отметил устойчивость курса рубля - 21.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отметил устойчивость курса рубля
ЦБ отметил устойчивость курса рубля - 21.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил устойчивость курса рубля
Устойчивый уровень курса нацвалюты определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:05+0300
2024-06-21T15:05+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Устойчивый уровень курса нацвалюты определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта", - заявили в ЦБ РФ. "Вместе с тем, смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей", - добавили там же. Как ранее в пятницу сообщалось на сайте кабмина, правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации до 60% с 80%. Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ в октябре для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.
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курсы валют, рубль
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, рубль
15:05 21.06.2024
 
ЦБ отметил устойчивость курса рубля

ЦБ: курс рубля устойчив и определяется фундаментальными факторами

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Устойчивый уровень курса нацвалюты определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта", - заявили в ЦБ РФ.
"Вместе с тем, смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей", - добавили там же.
Как ранее в пятницу сообщалось на сайте кабмина, правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации до 60% с 80%.
Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ в октябре для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
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