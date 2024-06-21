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ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с субботы - 21.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с субботы
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с субботы - 21.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 52,7 копейки, до 12,0455 рубля, курс доллара вырос на 2,5419 рубля, до 87,9595... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:34+0300
2024-06-21T17:47+0300
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 52,7 копейки, до 12,0455 рубля, курс доллара вырос на 2,5419 рубля, до 87,9595 рубля, евро - на 2,8063 рубля, до 94,2606 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курс доллара к рублю цб рф, евро
Курс доллара к рублю ЦБ РФ, евро, USD/RUB - Курс доллара к рублю
17:34 21.06.2024 (обновлено: 17:47 21.06.2024)
 
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с субботы

ЦБ: официальный курс доллара с субботы 87,96 рубля, евро — 94,26 рубля

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 52,7 копейки, до 12,0455 рубля, курс доллара вырос на 2,5419 рубля, до 87,9595 рубля, евро - на 2,8063 рубля, до 94,2606 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Рубль широко колеблется против юаня и остается в минусе
17:19
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюКурс доллара к рублю ЦБ РФевро
 
 
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