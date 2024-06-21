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ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с субботы

ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с субботы - 21.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с субботы

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 52,7 копейки, до 12,0455 рубля, курс доллара вырос на 2,5419 рубля, до 87,9595... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T17:34+0300

2024-06-21T17:34+0300

2024-06-21T17:47+0300

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 52,7 копейки, до 12,0455 рубля, курс доллара вырос на 2,5419 рубля, до 87,9595 рубля, евро - на 2,8063 рубля, до 94,2606 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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курс доллара к рублю цб рф, евро