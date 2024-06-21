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В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот - 21.06.2024, ПРАЙМ
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот
Министр обороны Андрей Белоусов призвал упростить и автоматизировать процесс оформления льгот для военнослужащих. Его слова приводит Минобороны России. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:04+0300
2024-06-21T11:04+0300
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россия
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сво
спецоперация на украине
андрей белоусов
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Андрей Белоусов призвал упростить и автоматизировать процесс оформления льгот для военнослужащих. Его слова приводит Минобороны России."В ходе совещания глава российского военного ведомства подчеркнул одну из ключевых проблем, с которыми могут сталкиваться военнослужащие и члены их семей при оформлении документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что вопрос автоматизации процесса глава оборонного ведомства обсудил с главой Минцифры Максутом Шадаевым.Оба министра обсудили внедрение модели подтверждения льгот участниками СВО без документов, что позволит избежать лишних бумажных формальностей.Такие изменения в процессе оформления документов призваны упростить процесс получения льгот и социальной поддержки для военнослужащих и членов их семей.
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россия, льготы, сво, андрей белоусов
РОССИЯ, льготы, СВО, Спецоперация на Украине, Андрей Белоусов
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот
Белоусов: оформление льгот для военных должно быть упрощено и автоматизировано
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Андрей Белоусов призвал упростить и автоматизировать процесс оформления льгот для военнослужащих. Его слова приводит Минобороны России.
"В ходе совещания глава российского военного ведомства подчеркнул одну из ключевых проблем, с которыми могут сталкиваться военнослужащие и члены их семей при оформлении документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки", — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что вопрос автоматизации процесса глава оборонного ведомства обсудил с главой Минцифры Максутом Шадаевым.
Оба министра обсудили внедрение модели подтверждения льгот участниками СВО без документов, что позволит избежать лишних бумажных формальностей.
Такие изменения в процессе оформления документов призваны упростить процесс получения льгот и социальной поддержки для военнослужащих и членов их семей.
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