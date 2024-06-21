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Госдума рассмотрит изменения в налоговой системе 4 июля
Госдума рассмотрит изменения в налоговой системе 4 июля - 21.06.2024, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит изменения в налоговой системе 4 июля
Госдума 4 июля может рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, указано в проекте календаря работы депутатов в... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:12+0300
2024-06-21T17:12+0300
2024-06-21T17:12+0300
налог на сверхприбыль
подоходный налог
ндфл
прогрессивная шкала ндфл
госдума
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Госдума 4 июля может рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, указано в проекте календаря работы депутатов в электронной базе нижней палаты парламента.Ранее парламентарии приняли в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс. Согласно финансово-экономическому обоснованию, это позволит дополнительно направить в бюджетную систему РФ в 2025-2027 годах (с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов) порядка 1,4 триллиона рублей, в том числе 533 миллиарда рублей - в 2025 году.
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налог на сверхприбыль, подоходный налог, НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ, Госдума
Госдума рассмотрит изменения в налоговой системе 4 июля
Календарь ГД: Госдума рассмотрит изменения в налоговой системе 4 июля