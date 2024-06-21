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Госдума рассмотрит изменения в налоговой системе 4 июля

Госдума рассмотрит изменения в налоговой системе 4 июля - 21.06.2024, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит изменения в налоговой системе 4 июля

Госдума 4 июля может рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, указано в проекте календаря работы депутатов в... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T17:12+0300

2024-06-21T17:12+0300

2024-06-21T17:12+0300

налог на сверхприбыль

подоходный налог

ндфл

прогрессивная шкала ндфл

госдума

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Госдума 4 июля может рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, указано в проекте календаря работы депутатов в электронной базе нижней палаты парламента.Ранее парламентарии приняли в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс. Согласно финансово-экономическому обоснованию, это позволит дополнительно направить в бюджетную систему РФ в 2025-2027 годах (с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов) порядка 1,4 триллиона рублей, в том числе 533 миллиарда рублей - в 2025 году.

https://1prime.ru/20240620/ndfl-849346617.html

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налог на сверхприбыль, подоходный налог, ндфл, прогрессивная шкала ндфл, госдума