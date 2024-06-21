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"АвтоВАЗ" предложит россиянам новый внедорожник, сообщили СМИ

"АвтоВАЗ" предложит россиянам новый внедорожник, сообщили СМИ - 21.06.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" предложит россиянам новый внедорожник, сообщили СМИ

"АвтоВАЗ" ведет подготовку к запуску серийного выпуска внедорожника Lada Niva Sport. В планах компании — реализовать ее до конца текущего года. Об этом сообщили | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:51+0300

2024-06-21T12:51+0300

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" ведет подготовку к запуску серийного выпуска внедорожника Lada Niva Sport. В планах компании — реализовать ее до конца текущего года. Об этом сообщили "Автоновости дня". Отмечается, что тестовая сборка Niva Sport на мощностях Lada Sport представляет собой часть процесса подготовки модели к серийному выпуску. Портал привел слова представителя компании, заявившего что идет "стандартный процесс подготовки к серийному производству".Lada Niva Sport представляет собой спортивную версию классической трехдверной Lada Niva Legend, прототип которой продемонстрировали на Фестивале скорости "Жигулевская миля 2024", проходившем на льду Куйбышевского водохранилища в Тольятти с 7 по 11 февраля 2024 года."Автоновости дня" сообщили, что внедорожник претерпел внешние изменения, а также изменения в интерьере. Предсерийная модель имеет более мощный двигатель и другие доработки. В частности, под капотом размещен продольно 16-клапанный 118-сильный двигатель 1,6 от Granta Sport.

https://1prime.ru/20240620/avto-849336811.html

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авто, автоваз, lada, внедорожники, экономика рф