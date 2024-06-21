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Ищи, кому выгодно: зачем работающим снова начнут индексировать пенсии

Ищи, кому выгодно: зачем работающим снова начнут индексировать пенсии - 21.06.2024, ПРАЙМ

Ищи, кому выгодно: зачем работающим снова начнут индексировать пенсии

Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам – хорошая новость для рынка труда. Без этого права многие из превысивших пенсионный возраст не хотели... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T08:00+0300

2024-06-21T08:00+0300

2024-06-21T08:00+0300

мнения аналитиков

пенсионеры

индексация пенсий

работающие пенсионеры

пенсионные выплаты

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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам – хорошая новость для рынка труда. Без этого права многие из превысивших пенсионный возраст не хотели официально трудоустраиваться при желании работать. Отмечали и несправедливость – при замораживании пенсии с работающих пенсионеров одновременно взимались страховые взносы. Как следствие - недобор потенциальных кадров и серые схемы.Очень отрадно, что сейчас экономика заинтересована в людях пенсионного возраста, так как потенциально это коснется каждого. Просто кто-то идет на пенсию, а у кого-то и дальше хватает энергии на продуктивный труд.Сейчас, когда дефицит кадров запредельный, на рынке востребованы все. Так что для предприятий данное решение – подспорье. Они будут рады привлекать "пенсионный резерв" на выгодных условиях, ведь кадровый голод ощущают почти все отрасли экономики. Интересы государства тоже соблюдены – в нынешних условиях все руки ценны, и работающие пенсионеры с их опытом и традицией лояльности работодателю не исключение. Если человек сохранил силы и здоровье и готов продолжать трудиться, нужно дать ему эту возможность, индексируя пенсию, как гарантированную доплату.Возможность индексировать пенсии работающим появилась, вероятно, в связи с грядущей реформой НДФЛ и других налогов – больше средств можно перечислить в Соцфонд. Раньше сдерживали бюджетные ограничения, да и дефицита кадров особо не наблюдалось. Но в текущей ситуации вдвойне справедливо пополнять рынок труда за счет своих граждан, а не иностранных.Институт экономики роста им. П.А. Столыпина предлагал вернуть индексацию работающим пенсионерам еще в начале 2022 года. Расходы составят по оценкам 100 миллиардов рублей, что по нынешним меркам не так уж и много.В целом пенсионная система стабильна за счет перераспределения бюджетных средств, хотя и с хроническим дефицитом. Но у нас коэффициент замещения пенсий заработком существенно меньше 40%, рекомендованных Международной организацией труда.Еще в 2021 году мы предлагали концепт пенсионной реформы. Кое-что, надо сказать, взято на вооружение. Это и индексация пенсий работающим, и программа долгосрочных сбережений. Она в целом является аналогом нашего предложения – совместный вклад гражданина и государства в будущие доходы. В 2022 мы провели опрос, готовы ли люди вкладывать замороженные пенсионные накопления в реальный сектор. Ответ был "да", и в программу долгосрочных сбережений как раз можно перевести замороженные пенсии.В то же время много и вопросов. Это и срок выхода на пенсию (дополнить возможностью выхода по стажу), и дополнительный выкуп пенсионного стажа (усовершенствовать процедуру), и несбалансированность льгот (ставка страховых взносов все еще высокая, в том числе, за счет того, что далеко не все их платят или платят с существенными льготами). Остается надеяться, что в скором времени мы получим на них ответы.Эксперт - исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

мнения аналитиков, пенсионеры, индексация пенсий, работающие пенсионеры, пенсионные выплаты