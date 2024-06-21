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Ищи, кому выгодно: зачем работающим снова начнут индексировать пенсии - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Ищи, кому выгодно: зачем работающим снова начнут индексировать пенсии
Ищи, кому выгодно: зачем работающим снова начнут индексировать пенсии - 21.06.2024, ПРАЙМ
Ищи, кому выгодно: зачем работающим снова начнут индексировать пенсии
Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам – хорошая новость для рынка труда. Без этого права многие из превысивших пенсионный возраст не хотели... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T08:00+0300
2024-06-21T08:00+0300
мнения аналитиков
пенсионеры
индексация пенсий
работающие пенсионеры
пенсионные выплаты
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849334784.jpg?1718946001
МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам – хорошая новость для рынка труда. Без этого права многие из превысивших пенсионный возраст не хотели официально трудоустраиваться при желании работать. Отмечали и несправедливость – при замораживании пенсии с работающих пенсионеров одновременно взимались страховые взносы. Как следствие - недобор потенциальных кадров и серые схемы.Очень отрадно, что сейчас экономика заинтересована в людях пенсионного возраста, так как потенциально это коснется каждого. Просто кто-то идет на пенсию, а у кого-то и дальше хватает энергии на продуктивный труд.Сейчас, когда дефицит кадров запредельный, на рынке востребованы все. Так что для предприятий данное решение – подспорье. Они будут рады привлекать "пенсионный резерв" на выгодных условиях, ведь кадровый голод ощущают почти все отрасли экономики. Интересы государства тоже соблюдены – в нынешних условиях все руки ценны, и работающие пенсионеры с их опытом и традицией лояльности работодателю не исключение. Если человек сохранил силы и здоровье и готов продолжать трудиться, нужно дать ему эту возможность, индексируя пенсию, как гарантированную доплату.Возможность индексировать пенсии работающим появилась, вероятно, в связи с грядущей реформой НДФЛ и других налогов – больше средств можно перечислить в Соцфонд. Раньше сдерживали бюджетные ограничения, да и дефицита кадров особо не наблюдалось. Но в текущей ситуации вдвойне справедливо пополнять рынок труда за счет своих граждан, а не иностранных.Институт экономики роста им. П.А. Столыпина предлагал вернуть индексацию работающим пенсионерам еще в начале 2022 года. Расходы составят по оценкам 100 миллиардов рублей, что по нынешним меркам не так уж и много.В целом пенсионная система стабильна за счет перераспределения бюджетных средств, хотя и с хроническим дефицитом. Но у нас коэффициент замещения пенсий заработком существенно меньше 40%, рекомендованных Международной организацией труда.Еще в 2021 году мы предлагали концепт пенсионной реформы. Кое-что, надо сказать, взято на вооружение. Это и индексация пенсий работающим, и программа долгосрочных сбережений. Она в целом является аналогом нашего предложения – совместный вклад гражданина и государства в будущие доходы. В 2022 мы провели опрос, готовы ли люди вкладывать замороженные пенсионные накопления в реальный сектор. Ответ был "да", и в программу долгосрочных сбережений как раз можно перевести замороженные пенсии.В то же время много и вопросов. Это и срок выхода на пенсию (дополнить возможностью выхода по стажу), и дополнительный выкуп пенсионного стажа (усовершенствовать процедуру), и несбалансированность льгот (ставка страховых взносов все еще высокая, в том числе, за счет того, что далеко не все их платят или платят с существенными льготами). Остается надеяться, что в скором времени мы получим на них ответы.Эксперт - исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко
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Антон Свириденко
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Антон Свириденко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, пенсионеры, индексация пенсий, работающие пенсионеры, пенсионные выплаты
Мнения аналитиков, пенсионеры, индексация пенсий, работающие пенсионеры, пенсионные выплаты
08:00 21.06.2024
 
Ищи, кому выгодно: зачем работающим снова начнут индексировать пенсии

Экономист Свириденко: государству стало выгодно индексировать пенсии работающим

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Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко
Антон Свириденко
Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам – хорошая новость для рынка труда. Без этого права многие из превысивших пенсионный возраст не хотели официально трудоустраиваться при желании работать. Отмечали и несправедливость – при замораживании пенсии с работающих пенсионеров одновременно взимались страховые взносы. Как следствие - недобор потенциальных кадров и серые схемы.
Очень отрадно, что сейчас экономика заинтересована в людях пенсионного возраста, так как потенциально это коснется каждого. Просто кто-то идет на пенсию, а у кого-то и дальше хватает энергии на продуктивный труд.
Сейчас, когда дефицит кадров запредельный, на рынке востребованы все. Так что для предприятий данное решение – подспорье. Они будут рады привлекать "пенсионный резерв" на выгодных условиях, ведь кадровый голод ощущают почти все отрасли экономики. Интересы государства тоже соблюдены – в нынешних условиях все руки ценны, и работающие пенсионеры с их опытом и традицией лояльности работодателю не исключение. Если человек сохранил силы и здоровье и готов продолжать трудиться, нужно дать ему эту возможность, индексируя пенсию, как гарантированную доплату.
Возможность индексировать пенсии работающим появилась, вероятно, в связи с грядущей реформой НДФЛ и других налогов – больше средств можно перечислить в Соцфонд. Раньше сдерживали бюджетные ограничения, да и дефицита кадров особо не наблюдалось. Но в текущей ситуации вдвойне справедливо пополнять рынок труда за счет своих граждан, а не иностранных.
Институт экономики роста им. П.А. Столыпина предлагал вернуть индексацию работающим пенсионерам еще в начале 2022 года. Расходы составят по оценкам 100 миллиардов рублей, что по нынешним меркам не так уж и много.
В целом пенсионная система стабильна за счет перераспределения бюджетных средств, хотя и с хроническим дефицитом. Но у нас коэффициент замещения пенсий заработком существенно меньше 40%, рекомендованных Международной организацией труда.
Еще в 2021 году мы предлагали концепт пенсионной реформы. Кое-что, надо сказать, взято на вооружение. Это и индексация пенсий работающим, и программа долгосрочных сбережений. Она в целом является аналогом нашего предложения – совместный вклад гражданина и государства в будущие доходы. В 2022 мы провели опрос, готовы ли люди вкладывать замороженные пенсионные накопления в реальный сектор. Ответ был "да", и в программу долгосрочных сбережений как раз можно перевести замороженные пенсии.
В то же время много и вопросов. Это и срок выхода на пенсию (дополнить возможностью выхода по стажу), и дополнительный выкуп пенсионного стажа (усовершенствовать процедуру), и несбалансированность льгот (ставка страховых взносов все еще высокая, в том числе, за счет того, что далеко не все их платят или платят с существенными льготами). Остается надеяться, что в скором времени мы получим на них ответы.
Эксперт - исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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