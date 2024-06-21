https://1prime.ru/20240621/putin-849382769.html

Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца

Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца - 21.06.2024, ПРАЙМ

Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца

В словах президента России Владимира Путина о готовности идти до конца подразумевается достижение целей СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T13:53+0300

2024-06-21T13:53+0300

2024-06-21T14:31+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В словах президента России Владимира Путина о готовности идти до конца подразумевается достижение целей СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Естественно в проведении СВО, естественно в достижении наших целей", — отметил официальный представитель Кремля.Ранее российский лидер заявил, что Запад стремится достичь стратегического поражения России, что приведет к прекращению существования российской государственности.Во время своей поездки в Ханой глава государства отметил, что российские стратегические силы находятся в боевой готовности и готовы к любому сценарию на украинском направлении. Он также подчеркнул, что пока Москве не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар.

https://1prime.ru/20240620/gosudarstvo-849360488.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков