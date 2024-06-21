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Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца
Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца - 21.06.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца
В словах президента России Владимира Путина о готовности идти до конца подразумевается достижение целей СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:53+0300
2024-06-21T13:53+0300
2024-06-21T14:31+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В словах президента России Владимира Путина о готовности идти до конца подразумевается достижение целей СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Естественно в проведении СВО, естественно в достижении наших целей", — отметил официальный представитель Кремля.Ранее российский лидер заявил, что Запад стремится достичь стратегического поражения России, что приведет к прекращению существования российской государственности.Во время своей поездки в Ханой глава государства отметил, что российские стратегические силы находятся в боевой готовности и готовы к любому сценарию на украинском направлении. Он также подчеркнул, что пока Москве не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца
Песков: Путин, говоря о готовности РФ идти до конца, имел в виду СВО и ее цели
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В словах президента России Владимира Путина о готовности идти до конца подразумевается достижение целей СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Естественно в проведении СВО, естественно в достижении наших целей", — отметил официальный представитель Кремля.
Ранее российский лидер заявил, что Запад стремится достичь стратегического поражения России, что приведет к прекращению существования российской государственности.
Во время своей поездки в Ханой глава государства отметил, что российские стратегические силы находятся в боевой готовности и готовы к любому сценарию на украинском направлении. Он также подчеркнул, что пока Москве не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар.
"Надо идти до конца". Путин рассказал, что для России значит поражение