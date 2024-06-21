Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240621/putin-849382769.html
Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца
Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца - 21.06.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца
В словах президента России Владимира Путина о готовности идти до конца подразумевается достижение целей СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:53+0300
2024-06-21T14:31+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849172858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8fb1ed9b950abc77c95469247f58985.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В словах президента России Владимира Путина о готовности идти до конца подразумевается достижение целей СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Естественно в проведении СВО, естественно в достижении наших целей", — отметил официальный представитель Кремля.Ранее российский лидер заявил, что Запад стремится достичь стратегического поражения России, что приведет к прекращению существования российской государственности.Во время своей поездки в Ханой глава государства отметил, что российские стратегические силы находятся в боевой готовности и готовы к любому сценарию на украинском направлении. Он также подчеркнул, что пока Москве не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар.
https://1prime.ru/20240620/gosudarstvo-849360488.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849172858_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a998f82993b5913e2cb314b59757680d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:53 21.06.2024 (обновлено: 14:31 21.06.2024)
 
Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца

Песков: Путин, говоря о готовности РФ идти до конца, имел в виду СВО и ее цели

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром
Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В словах президента России Владимира Путина о готовности идти до конца подразумевается достижение целей СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Естественно в проведении СВО, естественно в достижении наших целей", — отметил официальный представитель Кремля.
Ранее российский лидер заявил, что Запад стремится достичь стратегического поражения России, что приведет к прекращению существования российской государственности.
Во время своей поездки в Ханой глава государства отметил, что российские стратегические силы находятся в боевой готовности и готовы к любому сценарию на украинском направлении. Он также подчеркнул, что пока Москве не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар.
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
"Надо идти до конца". Путин рассказал, что для России значит поражение
Вчера, 19:29
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала