https://1prime.ru/20240621/raschety-849385507.html
Расчеты к юанях проходят в штатном режиме, сообщила Мосбиржа
Расчеты к юанях проходят в штатном режиме, сообщила Мосбиржа - 21.06.2024, ПРАЙМ
Расчеты к юанях проходят в штатном режиме, сообщила Мосбиржа
Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме, задержек с операциями по списанию и зачислению средств по биржевым торгам не... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T14:52+0300
2024-06-21T14:52+0300
2024-06-21T14:56+0300
курсы валют
мосбиржа
юань
usd/rub - курс доллара к рублю
https://cdnn.1prime.ru/img/83100/84/831008493_0:43:641:403_1920x0_80_0_0_411d55f5a54b0ee4926ca103947c98b0.jpg
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме, задержек с операциями по списанию и зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается, сообщила РИА Новости торговая площадка."Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме. Задержек с проведением операций по списанию/зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается", - сказали в пресс-службе биржи.Ранее в пятницу банк "Синара" сообщил РИА Новости, что сроки вывода юаней с Мосбиржи существенно увеличились, но часть тестовых переводов в пользу банка удалось успешно провести, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возобновлении выводов средств с брокерских счетов. В то же время в БКС РИА Новости заявили, что проблем с выводом юаней брокер не испытывает.
https://1prime.ru/20240621/valyuta-849375253.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83100/84/831008493_0:0:567:425_1920x0_80_0_0_c5e02c04fae43f3b14732fb3288f3462.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курсы валют, мосбиржа, юань
Курсы валют, Мосбиржа, юань, USD/RUB - Курс доллара к рублю
Расчеты к юанях проходят в штатном режиме, сообщила Мосбиржа
Мосбиржа: расчеты в юанях на идут штатно, задержек с проведением операций нет
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме, задержек с операциями по списанию и зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается, сообщила РИА Новости торговая площадка.
"Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме. Задержек с проведением операций по списанию/зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается", - сказали в пресс-службе биржи.
Ранее в пятницу банк "Синара" сообщил РИА Новости, что сроки вывода юаней с Мосбиржи существенно увеличились, но часть тестовых переводов в пользу банка удалось успешно провести, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возобновлении выводов средств с брокерских счетов. В то же время в БКС РИА Новости заявили, что проблем с выводом юаней брокер не испытывает.
Юань опустился до нового семимесячного минимума против доллара США