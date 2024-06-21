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Расчеты к юанях проходят в штатном режиме, сообщила Мосбиржа

Расчеты к юанях проходят в штатном режиме, сообщила Мосбиржа - 21.06.2024, ПРАЙМ

Расчеты к юанях проходят в штатном режиме, сообщила Мосбиржа

Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме, задержек с операциями по списанию и зачислению средств по биржевым торгам не... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T14:52+0300

2024-06-21T14:52+0300

2024-06-21T14:56+0300

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме, задержек с операциями по списанию и зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается, сообщила РИА Новости торговая площадка."Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме. Задержек с проведением операций по списанию/зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается", - сказали в пресс-службе биржи.Ранее в пятницу банк "Синара" сообщил РИА Новости, что сроки вывода юаней с Мосбиржи существенно увеличились, но часть тестовых переводов в пользу банка удалось успешно провести, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возобновлении выводов средств с брокерских счетов. В то же время в БКС РИА Новости заявили, что проблем с выводом юаней брокер не испытывает.

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