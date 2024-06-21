https://1prime.ru/20240621/rubl-849379285.html

Свободу экспортерам! Банк России нажал на главный рычаг сдерживания рубля

Свободу экспортерам! Банк России нажал на главный рычаг сдерживания рубля - 21.06.2024, ПРАЙМ

Свободу экспортерам! Банк России нажал на главный рычаг сдерживания рубля

Сам по себе указ об обязательной продаже валютной выручки является эффективным инструментом, который помогает удерживать курс рубля стабильным в приемлемом для... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:39+0300

2024-06-21T12:39+0300

2024-06-21T12:39+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

мнения аналитиков

реальный эффективный курс рубля

курсы валют

курс доллара к рублю цб рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849379285.jpg?1718962791

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сам по себе указ об обязательной продаже валютной выручки является эффективным инструментом, который помогает удерживать курс рубля стабильным в приемлемом для экспортеров, импортеров и других экономических агентов диапазоне. Для этого Банк России и вводил эту меру.Неделю назад российский валютный рынок подвергся шоку после введения санкций США на Мосбиржу и НКЦ. В результате рубль перешёл к стремительному укреплению из-за вероятного сжатия импорта вследствие проблем с платежами, а также возможного избавления компаний и граждан от ставших ещё более "токсичными" долларов и евро.Столь крепкий курс рубля (юань падал ниже 11, доллар в район 80) является невыгодным для экспортно ориентированной российской экономики и бюджета. Поэтому власти ослабили требования к продаже валютной выручки. Тем самым они задействовали инструмент для возвращения курса рубля в уже привычные диапазоны, в которых рубль находился последние 8 месяцев – 87-94 за доллар, 93-101 за евро и 11,8-12,8 за юань.Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели вернется в эти диапазоны и будет торговаться в них несколько месяцев.В свои прогнозы на второй квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12,7 за юань, 92 за доллар и 99 за евро. На третий и четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 13 за юань, 95 за доллар и 102 за евро.В случае резких отклонений курса рубля от устоявшихся диапазонов мы полагаем, что власти будут корректировать параметры обязательной продажи валютной выручки, чтобы стабилизировать ситуацию.Основную поддержку рублю по-прежнему оказывает профицит внешней торговли, который за январь-май составил $56 млрд, что на 18% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае составило $38 млрд, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Кроме этого, в пользу рубля выступают обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие нефтяные цены, снижение импорта из-за проблем с платежами вследствие западных санкций, продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 8,1 млрд рублей в день, высокие рублевые процентные ставки.Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку ещё на 200 б.п., до 18%. Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году. Полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% до конца года.В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки в этом году до 19-20%.Полагаем, что ставки по депозитам и по кредитам продолжат расти в ближайшие недели. Это будет повышать привлекательность рублевых сбережений и дестимулировать потребление, в том числе спрос на импорт (и спрос на валюту).Негативными факторами для рубля являются сезонно возрастающий с мая спрос на валюту, в том числе, для зарубежного туризма, возросшие геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.Также мы полагаем, что проблемы с платежами с дружественными странами в ближайшие месяцы будут разрешены, что приведет к увеличению спроса на валюту для закупки импорта.Эксперт - главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

мнения аналитиков, реальный эффективный курс рубля, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф