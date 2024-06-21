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Свободу экспортерам! Банк России нажал на главный рычаг сдерживания рубля - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Свободу экспортерам! Банк России нажал на главный рычаг сдерживания рубля
Свободу экспортерам! Банк России нажал на главный рычаг сдерживания рубля - 21.06.2024, ПРАЙМ
Свободу экспортерам! Банк России нажал на главный рычаг сдерживания рубля
Сам по себе указ об обязательной продаже валютной выручки является эффективным инструментом, который помогает удерживать курс рубля стабильным в приемлемом для... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:39+0300
2024-06-21T12:39+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сам по себе указ об обязательной продаже валютной выручки является эффективным инструментом, который помогает удерживать курс рубля стабильным в приемлемом для экспортеров, импортеров и других экономических агентов диапазоне. Для этого Банк России и вводил эту меру.Неделю назад российский валютный рынок подвергся шоку после введения санкций США на Мосбиржу и НКЦ. В результате рубль перешёл к стремительному укреплению из-за вероятного сжатия импорта вследствие проблем с платежами, а также возможного избавления компаний и граждан от ставших ещё более "токсичными" долларов и евро.Столь крепкий курс рубля (юань падал ниже 11, доллар в район 80) является невыгодным для экспортно ориентированной российской экономики и бюджета. Поэтому власти ослабили требования к продаже валютной выручки. Тем самым они задействовали инструмент для возвращения курса рубля в уже привычные диапазоны, в которых рубль находился последние 8 месяцев – 87-94 за доллар, 93-101 за евро и 11,8-12,8 за юань.Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели вернется в эти диапазоны и будет торговаться в них несколько месяцев.В свои прогнозы на второй квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12,7 за юань, 92 за доллар и 99 за евро. На третий и четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 13 за юань, 95 за доллар и 102 за евро.В случае резких отклонений курса рубля от устоявшихся диапазонов мы полагаем, что власти будут корректировать параметры обязательной продажи валютной выручки, чтобы стабилизировать ситуацию.Основную поддержку рублю по-прежнему оказывает профицит внешней торговли, который за январь-май составил $56 млрд, что на 18% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае составило $38 млрд, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Кроме этого, в пользу рубля выступают обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие нефтяные цены, снижение импорта из-за проблем с платежами вследствие западных санкций, продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 8,1 млрд рублей в день, высокие рублевые процентные ставки.Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку ещё на 200 б.п., до 18%. Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году. Полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% до конца года.В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки в этом году до 19-20%.Полагаем, что ставки по депозитам и по кредитам продолжат расти в ближайшие недели. Это будет повышать привлекательность рублевых сбережений и дестимулировать потребление, в том числе спрос на импорт (и спрос на валюту).Негативными факторами для рубля являются сезонно возрастающий с мая спрос на валюту, в том числе, для зарубежного туризма, возросшие геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.Также мы полагаем, что проблемы с платежами с дружественными странами в ближайшие месяцы будут разрешены, что приведет к увеличению спроса на валюту для закупки импорта.Эксперт - главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
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Михаил Васильев
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мнения аналитиков, реальный эффективный курс рубля, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мнения аналитиков, реальный эффективный курс рубля, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
12:39 21.06.2024
 
Свободу экспортерам! Банк России нажал на главный рычаг сдерживания рубля

Аналитик Васильев: ЦБ дал послабление экспортерам, чтобы сдержать укрепление рубля

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Михаил Васильев
Михаил Васильев
главный аналитик "Совкомбанка"
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сам по себе указ об обязательной продаже валютной выручки является эффективным инструментом, который помогает удерживать курс рубля стабильным в приемлемом для экспортеров, импортеров и других экономических агентов диапазоне. Для этого Банк России и вводил эту меру.
Неделю назад российский валютный рынок подвергся шоку после введения санкций США на Мосбиржу и НКЦ. В результате рубль перешёл к стремительному укреплению из-за вероятного сжатия импорта вследствие проблем с платежами, а также возможного избавления компаний и граждан от ставших ещё более "токсичными" долларов и евро.
Столь крепкий курс рубля (юань падал ниже 11, доллар в район 80) является невыгодным для экспортно ориентированной российской экономики и бюджета. Поэтому власти ослабили требования к продаже валютной выручки. Тем самым они задействовали инструмент для возвращения курса рубля в уже привычные диапазоны, в которых рубль находился последние 8 месяцев – 87-94 за доллар, 93-101 за евро и 11,8-12,8 за юань.
Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели вернется в эти диапазоны и будет торговаться в них несколько месяцев.
В свои прогнозы на второй квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12,7 за юань, 92 за доллар и 99 за евро. На третий и четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 13 за юань, 95 за доллар и 102 за евро.
В случае резких отклонений курса рубля от устоявшихся диапазонов мы полагаем, что власти будут корректировать параметры обязательной продажи валютной выручки, чтобы стабилизировать ситуацию.
Основную поддержку рублю по-прежнему оказывает профицит внешней торговли, который за январь-май составил $56 млрд, что на 18% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае составило $38 млрд, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Кроме этого, в пользу рубля выступают обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие нефтяные цены, снижение импорта из-за проблем с платежами вследствие западных санкций, продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 8,1 млрд рублей в день, высокие рублевые процентные ставки.
Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку ещё на 200 б.п., до 18%. Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году. Полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% до конца года.
В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки в этом году до 19-20%.
Полагаем, что ставки по депозитам и по кредитам продолжат расти в ближайшие недели. Это будет повышать привлекательность рублевых сбережений и дестимулировать потребление, в том числе спрос на импорт (и спрос на валюту).
Негативными факторами для рубля являются сезонно возрастающий с мая спрос на валюту, в том числе, для зарубежного туризма, возросшие геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.
Также мы полагаем, что проблемы с платежами с дружественными странами в ближайшие месяцы будут разрешены, что приведет к увеличению спроса на валюту для закупки импорта.
Эксперт - главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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