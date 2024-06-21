https://1prime.ru/20240621/sanktsii-849379154.html
КНР ввела санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin
КНР ввела санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin - 21.06.2024, ПРАЙМ
КНР ввела санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin
Китай ввел санкции против американского производителя Lockheed Martin за продажу оружия Тайваню, сообщили в МИД КНР. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:38+0300
2024-06-21T12:38+0300
2024-06-21T12:51+0300
вооружения
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ПЕКИН, 21 июн - ПРАЙМ. Китай ввел санкции против американского производителя Lockheed Martin за продажу оружия Тайваню, сообщили в МИД КНР.Ранее сообщалось, что США одобрили продажу Тайваню систем Switchblade-300 и беспилотников ALTIUS 600M-V на общую сумму около 360 миллионов долларов. Китай считает это нарушением принципа "одного Китая" и нарушением его суверенитета.Под санкции попадают несколько отделений Lockheed Martin, включая Missile System Integration Lab и Advanced Technology Laboratories, а также генеральный директор компании Джеймс Тиклетт и ряд других руководителей.В рамках рестрикций, Пекин заморозит активы компаний производителя и физических лиц, а также ограничи выдачу виз сотрудникам.Меры вступят в силу 21 июня 2024 года.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, которая в тот период занимала пост спикера палаты представителей США. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси и увидел в ее действиях поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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китай, сша, оружие, lockheed martin
Вооружения, КИТАЙ, США, оружие, Lockheed Martin
КНР ввела санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin
КНР ввела санкции против Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню
ПЕКИН, 21 июн - ПРАЙМ. Китай ввел санкции против американского производителя Lockheed Martin за продажу оружия Тайваню, сообщили в МИД КНР.
Ранее сообщалось, что США одобрили продажу Тайваню систем Switchblade-300 и беспилотников ALTIUS 600M-V на общую сумму около 360 миллионов долларов. Китай считает это нарушением принципа "одного Китая" и нарушением его суверенитета.
Под санкции попадают несколько отделений Lockheed Martin, включая Missile System Integration Lab и Advanced Technology Laboratories, а также генеральный директор компании Джеймс Тиклетт и ряд других руководителей.
В рамках рестрикций, Пекин заморозит активы компаний производителя и физических лиц, а также ограничи выдачу виз сотрудникам.
Меры вступят в силу 21 июня 2024 года.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, которая в тот период занимала пост спикера палаты представителей США. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси и увидел в ее действиях поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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