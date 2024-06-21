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Минэкономразвития призвало разрешить регионам вводить туристический сбор

Минэкономразвития призвало разрешить регионам вводить туристический сбор - 21.06.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития призвало разрешить регионам вводить туристический сбор

Минэкономразвития РФ предлагает разрешить региональным властям с 2025 года вводить туристический сбор, собранные средства от которого будут направляться на... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T14:21+0300

2024-06-21T14:21+0300

2024-06-21T14:21+0300

экономика

минэкономразвития рф

туристический сбор

регионы россии

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает разрешить региональным властям с 2025 года вводить туристический сбор, собранные средства от которого будут направляться на развитие туристической инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. "Предлагается предоставить всем регионам страны право с 1 января 2025 года устанавливать или не устанавливать на своей территории туристический налог. Он будет зачисляться в бюджет муниципалитета и может быть направлен исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры", — сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, слова которого цитирует пресс-служба. "Такой механизм является прозрачным как для бизнеса, так и туристов, региона. Сведения обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический налог, будут агрегировать в Едином перечне классифицированных средств размещения, оператором которого является Росаккредитация", - добавил он. В министерстве отметили, что фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нем. Отмечено, что решение о том, применять ли туристический сбор и его размер будет окончательно правительство каждого субъекта РФ. А деньги, полученные за счет сбора, пойдут в бюджеты муниципалитетов, откуда будут направляться исключительно на создание, ремонт, реконструкцию объектов туристической инфраструктуры и туристического показа. Объектом налогообложения станет количество номеров в гостиницах и отелях, а размер ставки будет устанавливаться региональными властями. Базово ставка составит около 65 рублей за один номер в сутки, то есть 6 тысяч рублей в квартал. Одновременно эти власти смогут применять понижающий коэффициент в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения, например, снизить или обнулить налог в низкий сезон. Соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодекс министерство подготовит и внесет на следующей неделе на рассмотрение Минфина, заключили там. В настоящее время в России действует эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Он применяется в отдельных субъектах в пилотном режиме (Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край), и действует до конца текущего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минэкономразвития рф, туристический сбор, регионы россии