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Временно закрытые аэропорты России получат за декабрь-март 3,9 млрд рублей

Временно закрытые аэропорты России получат за декабрь-март 3,9 млрд рублей - 21.06.2024, ПРАЙМ

Временно закрытые аэропорты России получат за декабрь-март 3,9 млрд рублей

Росавиация получит из резервного фонда правительства РФ 3,9 миллиарда рублей на возмещение расходов закрытых аэропортов юга и центральной части России за... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T23:02+0300

2024-06-21T23:02+0300

2024-06-21T23:02+0300

субсидии

государственная поддержка

аэропорт

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Росавиация получит из резервного фонда правительства РФ 3,9 миллиарда рублей на возмещение расходов закрытых аэропортов юга и центральной части России за декабрь-март, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном сайте правовой информации. "Выделить в 2024 году Росавиации в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2023 г. - март 2024 г. бюджетные ассигнования в размере 3946339,6 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в документе. При этом уточняется, что условием получения субсидий будет динамика сокращения персонала каждого конкретного аэропорта.

https://1prime.ru/20240621/pensii-849385952.html

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субсидии, государственная поддержка, аэропорт