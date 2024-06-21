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Временно закрытые аэропорты России получат за декабрь-март 3,9 млрд рублей
Временно закрытые аэропорты России получат за декабрь-март 3,9 млрд рублей - 21.06.2024, ПРАЙМ
Временно закрытые аэропорты России получат за декабрь-март 3,9 млрд рублей
Росавиация получит из резервного фонда правительства РФ 3,9 миллиарда рублей на возмещение расходов закрытых аэропортов юга и центральной части России за... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T23:02+0300
2024-06-21T23:02+0300
2024-06-21T23:02+0300
субсидии
государственная поддержка
аэропорт
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Росавиация получит из резервного фонда правительства РФ 3,9 миллиарда рублей на возмещение расходов закрытых аэропортов юга и центральной части России за декабрь-март, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном сайте правовой информации. "Выделить в 2024 году Росавиации в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2023 г. - март 2024 г. бюджетные ассигнования в размере 3946339,6 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в документе. При этом уточняется, что условием получения субсидий будет динамика сокращения персонала каждого конкретного аэропорта.
https://1prime.ru/20240621/pensii-849385952.html
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субсидии, государственная поддержка, аэропорт
субсидии, государственная поддержка, аэропорт
Временно закрытые аэропорты России получат за декабрь-март 3,9 млрд рублей
Временно закрытые аэропорты РФ получат за декабрь-март 3,9 млрд рублей субсидий
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Росавиация получит из резервного фонда правительства РФ 3,9 миллиарда рублей на возмещение расходов закрытых аэропортов юга и центральной части России за декабрь-март, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном сайте правовой информации.
"Выделить в 2024 году Росавиации в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2023 г. - март 2024 г. бюджетные ассигнования в размере 3946339,6 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в документе.
При этом уточняется, что условием получения субсидий будет динамика сокращения персонала каждого конкретного аэропорта.
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