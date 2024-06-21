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Командиры ВСУ выдают "инструкцию по самоубийству", сообщил пленный

Командиры ВСУ выдают "инструкцию по самоубийству", сообщил пленный - 21.06.2024, ПРАЙМ

Командиры ВСУ выдают "инструкцию по самоубийству", сообщил пленный

Командиры Вооруженных сил Украины запрещают своим солдатам сдаваться в плен российской армии и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть". Об этом сообщил... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T06:57+0300

2024-06-21T06:57+0300

2024-06-21T07:21+0300

спецоперация на украине

всу

пленные

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Командиры Вооруженных сил Украины запрещают своим солдатам сдаваться в плен российской армии и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть". Об этом сообщил военнопленный Юрий Водян, мобилизованный из Николаевской области."Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: "Всегда иметь при себе гранату и патрон - это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться", - рассказал пленный. Отдельно он отметил, что солдат ВСУ постоянно пугают, что всех, кто попадет в плен, неминуемо ждут издевательства. "Видосы в интернете ходили всякие, что мучают, издеваются, отрезают гениталии, уши отрезают, носы отрезают, кого-то молотками забивают до смерти", - сказал Водян и добавил, что, как он выяснил на личном опыте, эти истории оказались только "страшилками": в плену к нему относятся уважительно, доступны медпомощь, качественное и сытное трехразовое питание."Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый", - заявил пленный.

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всу, пленные