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Командиры ВСУ выдают "инструкцию по самоубийству", сообщил пленный - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Командиры ВСУ выдают "инструкцию по самоубийству", сообщил пленный
Командиры ВСУ выдают "инструкцию по самоубийству", сообщил пленный - 21.06.2024, ПРАЙМ
Командиры ВСУ выдают "инструкцию по самоубийству", сообщил пленный
Командиры Вооруженных сил Украины запрещают своим солдатам сдаваться в плен российской армии и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть". Об этом сообщил... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T06:57+0300
2024-06-21T07:21+0300
спецоперация на украине
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пленные
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Командиры Вооруженных сил Украины запрещают своим солдатам сдаваться в плен российской армии и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть". Об этом сообщил военнопленный Юрий Водян, мобилизованный из Николаевской области."Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: "Всегда иметь при себе гранату и патрон - это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться", - рассказал пленный. Отдельно он отметил, что солдат ВСУ постоянно пугают, что всех, кто попадет в плен, неминуемо ждут издевательства. "Видосы в интернете ходили всякие, что мучают, издеваются, отрезают гениталии, уши отрезают, носы отрезают, кого-то молотками забивают до смерти", - сказал Водян и добавил, что, как он выяснил на личном опыте, эти истории оказались только "страшилками": в плену к нему относятся уважительно, доступны медпомощь, качественное и сытное трехразовое питание."Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый", - заявил пленный.
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всу, пленные
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные
06:57 21.06.2024 (обновлено: 07:21 21.06.2024)
 
Командиры ВСУ выдают "инструкцию по самоубийству", сообщил пленный

Пленный: командиры ВСУ выдают "инструкцию по самоубийству", запрещая сдаваться

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Командиры Вооруженных сил Украины запрещают своим солдатам сдаваться в плен российской армии и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть". Об этом сообщил военнопленный Юрий Водян, мобилизованный из Николаевской области.
"Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: "Всегда иметь при себе гранату и патрон - это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться", - рассказал пленный.
Отдельно он отметил, что солдат ВСУ постоянно пугают, что всех, кто попадет в плен, неминуемо ждут издевательства. "Видосы в интернете ходили всякие, что мучают, издеваются, отрезают гениталии, уши отрезают, носы отрезают, кого-то молотками забивают до смерти", - сказал Водян и добавил, что, как он выяснил на личном опыте, эти истории оказались только "страшилками": в плену к нему относятся уважительно, доступны медпомощь, качественное и сытное трехразовое питание.
"Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый", - заявил пленный.
 
Спецоперация на УкраинеВСУпленные
 
 
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