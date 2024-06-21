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Решетников отметил рост въездного турпотока в Россию

Решетников отметил рост въездного турпотока в Россию - 21.06.2024, ПРАЙМ

Решетников отметил рост въездного турпотока в Россию

Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T14:10+0300

2024-06-21T14:10+0300

2024-06-21T14:10+0300

экономика

минэкономразвития рф

максим решетников

въездной турпоток

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Благодаря всей проделанной работе иностранные туристы стали чаще путешествовать по России. С начала года у нас на 50% вырос туристический поток. Но цель у нас выше - 16 миллионов поездок к 2030 году", - сказал Решетников на первом туристическом форуме БРИКС в Москве. Кроме того, он указал, что Россия готовится к полной отмене виз с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. По данным Минэкономразвития, в 2023 году число посетивших Россию иностранных туристов увеличилось на 20% и достигло 4 миллионов человек.

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минэкономразвития рф, максим решетников, въездной турпоток