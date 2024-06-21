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Решетников отметил рост въездного турпотока в Россию
Решетников отметил рост въездного турпотока в Россию - 21.06.2024, ПРАЙМ
Решетников отметил рост въездного турпотока в Россию
Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T14:10+0300
2024-06-21T14:10+0300
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экономика
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максим решетников
въездной турпоток
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Благодаря всей проделанной работе иностранные туристы стали чаще путешествовать по России. С начала года у нас на 50% вырос туристический поток. Но цель у нас выше - 16 миллионов поездок к 2030 году", - сказал Решетников на первом туристическом форуме БРИКС в Москве. Кроме того, он указал, что Россия готовится к полной отмене виз с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. По данным Минэкономразвития, в 2023 году число посетивших Россию иностранных туристов увеличилось на 20% и достигло 4 миллионов человек.
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минэкономразвития рф, максим решетников, въездной турпоток
Экономика, Минэкономразвития РФ, Максим Решетников, въездной турпоток
Решетников отметил рост въездного турпотока в Россию
Решетников: въездной турпоток в Россию с начала года вырос на 50%
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Благодаря всей проделанной работе иностранные туристы стали чаще путешествовать по России. С начала года у нас на 50% вырос туристический поток. Но цель у нас выше - 16 миллионов поездок к 2030 году", - сказал Решетников на первом туристическом форуме БРИКС в Москве.
Кроме того, он указал, что Россия готовится к полной отмене виз с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.
По данным Минэкономразвития, в 2023 году число посетивших Россию иностранных туристов увеличилось на 20% и достигло 4 миллионов человек.
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