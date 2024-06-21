Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве во время урагана погибли два человека - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240621/uragan-849367293.html
В Москве во время урагана погибли два человека
В Москве во время урагана погибли два человека - 21.06.2024, ПРАЙМ
В Москве во время урагана погибли два человека
Тридцать пять человек пострадали, согласно уточненным данным, из-за прошедшего в Москве урагана, кроме того два человека погибли. Об этом рассказал РИА Новости... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T08:42+0300
2024-06-21T09:23+0300
происшествия
москва
ураган
погибшие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849345312_0:0:3487:1961_1920x0_80_0_0_5504eb805cda5a8a61b341bcf784e949.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Тридцать пять человек пострадали, согласно уточненным данным, из-за прошедшего в Москве урагана, кроме того два человека погибли. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли", — сказал он. Собеседник агентства уточнил, что в числе пострадавших шестеро детей.
https://1prime.ru/20240620/uragan-849352150.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849345312_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_d746bdcb1f0f9ffa47201b2406563412.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, ураган, погибшие
Происшествия, МОСКВА, ураган, погибшие
08:42 21.06.2024 (обновлено: 09:23 21.06.2024)
 
В Москве во время урагана погибли два человека

РИА Новости: в Москве из-за урагана погибли два человека, тридцать пять человек пострадали

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Тридцать пять человек пострадали, согласно уточненным данным, из-за прошедшего в Москве урагана, кроме того два человека погибли. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что в числе пострадавших шестеро детей.
Сильный дождь - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Ураган снес двести деревьев в Подмосковье
Вчера, 16:13
 
ПроисшествияМОСКВАураганпогибшие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала