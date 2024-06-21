https://1prime.ru/20240621/uragan-849367293.html
В Москве во время урагана погибли два человека
В Москве во время урагана погибли два человека - 21.06.2024, ПРАЙМ
В Москве во время урагана погибли два человека
Тридцать пять человек пострадали, согласно уточненным данным, из-за прошедшего в Москве урагана, кроме того два человека погибли. Об этом рассказал РИА Новости... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T08:42+0300
2024-06-21T08:42+0300
2024-06-21T09:23+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Тридцать пять человек пострадали, согласно уточненным данным, из-за прошедшего в Москве урагана, кроме того два человека погибли. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли", — сказал он. Собеседник агентства уточнил, что в числе пострадавших шестеро детей.
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москва, ураган, погибшие
Происшествия, МОСКВА, ураган, погибшие
В Москве во время урагана погибли два человека
РИА Новости: в Москве из-за урагана погибли два человека, тридцать пять человек пострадали
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Тридцать пять человек пострадали, согласно уточненным данным, из-за прошедшего в Москве урагана, кроме того два человека погибли. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что в числе пострадавших шестеро детей.
Ураган снес двести деревьев в Подмосковье