https://1prime.ru/20240621/uragan-849367293.html

В Москве во время урагана погибли два человека

В Москве во время урагана погибли два человека - 21.06.2024, ПРАЙМ

В Москве во время урагана погибли два человека

Тридцать пять человек пострадали, согласно уточненным данным, из-за прошедшего в Москве урагана, кроме того два человека погибли. Об этом рассказал РИА Новости... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T08:42+0300

2024-06-21T08:42+0300

2024-06-21T09:23+0300

происшествия

москва

ураган

погибшие

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Тридцать пять человек пострадали, согласно уточненным данным, из-за прошедшего в Москве урагана, кроме того два человека погибли. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли", — сказал он. Собеседник агентства уточнил, что в числе пострадавших шестеро детей.

https://1prime.ru/20240620/uragan-849352150.html

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москва, ураган, погибшие