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Юань опустился до нового семимесячного минимума против доллара США - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Юань опустился до нового семимесячного минимума против доллара США
Юань опустился до нового семимесячного минимума против доллара США - 21.06.2024, ПРАЙМ
Юань опустился до нового семимесячного минимума против доллара США
Китайский юань в пятницу опустился до нового 7-месячного минимума против доллара США, испытывая давление со стороны оттока портфельных инвестиций с финансовых... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:24+0300
2024-06-21T11:35+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу опустился до нового 7-месячного минимума против доллара США, испытывая давление со стороны оттока портфельных инвестиций с финансовых рынков континентального Китая и разговоров о том, что центральный банк допускает постепенное ослабление национальной валюты.К 02.45 по Гринвичу юань торговался чуть выше ноябрьского минимума 7,2613 за доллар США.Падение юаня до 7-месячного минимума на предыдущей сессии отчасти было спровоцировано низким срединным курсом, установленным Народным банком Китая, который породил разговоры о том, что власти, возможно, допустят ослабление национальной валюты.В пятницу Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1196 за доллар США, то есть выше, чем предполагала оценка Reuters."Судя по всему, Народный банк Китая не хочет, чтобы срединный курс слишком скоро преодолел отметку 7,12", - отметили аналитики Maybank."Это сигнализирует рынкам о том, что власти хотят сохранить сильный контроль за юанем и предотвратить нарастание спекулятивного понижательного давления на юань".На континентальном спот-рынке пара доллар/юань открылась на отметке 7,2575.Доллар укрепился накануне и собирается вырасти по итогам недели, после того как решения европейских властей привлекли внимание к осторожному подходу ФРС к снижению процентных ставок.В этом году юань ослаб на 2,2%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и проблем сектора недвижимости.Китайские власти продолжают подчеркивать свою склонность к смягчению политики, призванному поддержать экономики и помочь ей вырасти на целевые 5% в этом году.Пара доллар/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 7,2863.
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рынки, валютный рынок, юань
Рынки, валютный рынок, юань, USD/RUB - Курс доллара к рублю
11:24 21.06.2024 (обновлено: 11:35 21.06.2024)
 

Юань опустился до нового семимесячного минимума против доллара США

© AFP / STR%Китайский юань
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу опустился до нового 7-месячного минимума против доллара США, испытывая давление со стороны оттока портфельных инвестиций с финансовых рынков континентального Китая и разговоров о том, что центральный банк допускает постепенное ослабление национальной валюты.
К 02.45 по Гринвичу юань торговался чуть выше ноябрьского минимума 7,2613 за доллар США.
Падение юаня до 7-месячного минимума на предыдущей сессии отчасти было спровоцировано низким срединным курсом, установленным Народным банком Китая, который породил разговоры о том, что власти, возможно, допустят ослабление национальной валюты.
В пятницу Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1196 за доллар США, то есть выше, чем предполагала оценка Reuters.
"Судя по всему, Народный банк Китая не хочет, чтобы срединный курс слишком скоро преодолел отметку 7,12", - отметили аналитики Maybank.
"Это сигнализирует рынкам о том, что власти хотят сохранить сильный контроль за юанем и предотвратить нарастание спекулятивного понижательного давления на юань".
На континентальном спот-рынке пара доллар/юань открылась на отметке 7,2575.
Доллар укрепился накануне и собирается вырасти по итогам недели, после того как решения европейских властей привлекли внимание к осторожному подходу ФРС к снижению процентных ставок.
В этом году юань ослаб на 2,2%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и проблем сектора недвижимости.
Китайские власти продолжают подчеркивать свою склонность к смягчению политики, призванному поддержать экономики и помочь ей вырасти на целевые 5% в этом году.
Пара доллар/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 7,2863.
 
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