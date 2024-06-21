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Доллар США достиг новых максимумов на фоне позиции ФРС

Доллар США достиг новых максимумов на фоне позиции ФРС - 21.06.2024, ПРАЙМ

Доллар США достиг новых максимумов на фоне позиции ФРС

Доллар США в пятницу достиг нового 8-недельного максимума против японской иены, выше 159, и приблизился к 5-недельному пику против британского фунта... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T11:26+0300

2024-06-21T11:26+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Доллар США в пятницу достиг нового 8-недельного максимума против японской иены, выше 159, и приблизился к 5-недельному пику против британского фунта. Федеральная резервная система менее склонна к смягчению политики, чем другие центробанки мира, и это обеспечивает поддержку американской валюте.Индекс доллара, отражающий его динамику против шести основных валют, в том числе иены, фунта, евро и швейцарского франка, накануне вырос на 0,41%, компенсировав понесенные ранее на неделе потери. Швейцарский национальный банк в четверг снизил ставки второй раз подряд, а Банк Англии просигнализировал о намерении уменьшить стоимость заимствований в августе.В то же время японская иена ослабевает на решении Банка Японии воздержаться от начала сокращения программы покупок облигаций до июля.В итоге "трейдеры набросились на иену с новой силой" и спровоцировали рост пары доллар/иена выше 159 в пятницу, отметил Тони Сайкамор из IG."Ожидания рынка и намерения Банка Японии не совпадают, и эта рассинхронизация, вероятно, заставит Банк Японии обеспечить поддержку иене посредством интервенции раньше, чем это было бы необходимо", - добавил он.Банк Японии, действуя по поручению Министерства финансов Японии, осуществил интервенцию на валютном рынке в объеме около 9,8 трлн иен, чтобы укрепить национальную валюту после роста пары доллар/иена 29 апреля до 34-летнего максимума 160,245.Министерство финансов США же в четверг из-за этого внесло Японию в список стран, власти которых, возможно, манипулируют курсом национальных валют. В этом списке помимо прочих находится Китай.И все же представитель правительства Японии Масато Канда в пятницу подчеркнул, что Токио по-прежнему готов осуществить дальнейшие "решительные" действия по предотвращению "спекулятивной и чрезмерной волатильности".Пара доллар/иена на момент написания статьи снизилась на 0,04%, до 158,875, ранее достигнув 159,12.Доллар оставался почти без изменений против швейцарского франка, на 0,8909, после роста накануне на 0,78%.Индекс доллара ослаб на 0,09%, до 105,54, и может завершить текущую неделю на флэтовой линии. Он рос по итогам двух предыдущих недель.Британский фунт вырос на 0,05%, до 1,26635, против доллара США. В четверг он ослаб до 1,2655, уровня, на котором пара торговалась в последний раз 17 мая. Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений, но некоторые представители центрального банка назвали решение воздержаться от снижения ставок весьма сложным.Пара евро/доллар выросла на 0,17%, до 1,07198, после падения на 0,39% накануне. Европейский центральный банк ранее в июне начал цикл смягчения денежно-кредитной политики.Процентные ставки в США в июне были оставлены без изменений, и руководители ФРС поумерили ожидания относительно числа снижений процентных ставок в этом году с трех до одного, несмотря на замедление инфляции и охлаждение рынка труда."Устойчивость экономики США позволяет ФРС занимать уникальную позицию, сохраняя высокие процентные ставки для торможения инфляции", - сказал Джеймс Ниветон из Convera."Другие ключевые центральные банки мира более склонны к смягчению к политики, и это, вероятно, продолжит обеспечивать поддержку доллару в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - заключил аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша