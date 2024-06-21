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Доллар стабилизировался на неясных перспективах процентных ставок в США

Доллар стабилизировался на неясных перспективах процентных ставок в США - 21.06.2024, ПРАЙМ

Доллар стабилизировался на неясных перспективах процентных ставок в США

Доллар США достиг максимума за восемь недель против иены, поднявшись в пятницу выше 159 иен, и достиг максимума почти за пять недель в паре с фунтом. Терпеливы... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T16:52+0300

2024-06-21T16:52+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Доллар США достиг максимума за восемь недель против иены, поднявшись в пятницу выше 159 иен, и достиг максимума почти за пять недель в паре с фунтом. Терпеливы подход ФРС к снижению ставок контрастирует с более мягкой позицией других центробанков.Индекс доллара США, оценивающий валюту против шести других, вырос накануне на 0,41%, отыграв потери этой недели. Национальный банк Швейцарии второй раз подряд снизил ставки, а Банк Англии намекнул на их снижение в августе.Тем временем иена остается под давлением после принятого на прошлой неделе решения Банка Англии повременить с сокращением стимулов к покупкам облигаций до июльского заседания."Трейдеры вновь с энтузиазмом снижали курс иены", и она в пятницу упала ниже уровня 159 за доллар, вызывающего особое снимание, как заметил Тони Сикамор, рыночный аналитик IG.Банк Японии по указу Министерства финансов, потратил около 9,8 трлн иен (61,64 млрд долларов) для возвращения иены с 34-летнего минимума на уровне 160,245 за доллар, достигнутого 29 апреля.Из-за этого Министерство финансов США в четверг внес Японию в список стран, которые оно отслеживает на предмет валютных манипуляций. Китай тоже входит в этот список.Но все равно заместитель министра финансов Японии Масато Канда сказал в пятницу, что Токио готов принять дополнительные "решительные" меры против "спекулятивной, излишней волатильности"."Рынок вновь становится неспокоен, это видно по сегодняшней распродаже. Речь не о фундаментальных факторах на рынке, рынок просто нервничает при таких уровнях, – отметила рыночный стратег City Index Фиона Чинкотта. – Опасения касаются сроков и возможности вмешательства японских властей – причем при таких уровнях вопрос скорее в сроках".На момент написания статьи иена стабилизировалась на уровне 158,97. Ранее в ходе сессии она снизилась до 159,12.Индекс доллара вырос на 0,2% до 105,79 и может завершить неделю без изменений после двух недель роста.Фунт просел до 1,2637 доллара, оказавшись вблизи минимума с середины мая. Банк Англии не изменил процентные ставки на этой неделе, но некоторые его представители сказали, что решение об этом "было трудным".В пятницу данные показали, что розничные продажи в Великобритании выросли в мае сильнее, чем ожидалось, в основном из-за более теплой погоды.Отдельно вышли данные, согласно которым рост деловой активности в Великобритании замедлился в июне до семимесячного минимума под давлением опасений насчет выборов, которые пройдут 4 июля.Евро просел на 0,1% до 1,0686 доллара после выхода ряда предварительных данных за июнь. Они показали, что активность в сфере услуг Франции сократилась, а экономическая активность в Германии замедлилась.На июньском заседании ФРС не изменила денежно-кредитную политику и отказалась от предыдущего прогноза трех снижений на четверть пункта в этом году, поменяв его на одно снижение, хотя инфляция замедлилась и рынок труда ослабел."Устойчивость американской экономики поставила ФРС в уникальное положение, позволив центральному банку использовать повышенные процентные ставки как инструмент для более оперативной борьбы с инфляцией, чем она могла бы быть, – отметил Джеймс Найвтон, старший валютный дилер в Convera. – Другие центральные банки заняли более мягкую позицию, и это дает возможность для дальнейшего роста доллара в кратко- и среднесрочной перспективе".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша