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Канадский доллар снижается против доллара США после данных розничных продаж - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Канадский доллар снижается против доллара США после данных розничных продаж
Канадский доллар снижается против доллара США после данных розничных продаж - 21.06.2024, ПРАЙМ
Канадский доллар снижается против доллара США после данных розничных продаж
Канадский доллар в пятницу понизился против доллара США, который, в свою очередь, укрепился против большинства валют. Как показали предварительные данные,... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T20:11+0300
2024-06-21T20:11+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Канадский доллар в пятницу понизился против доллара США, который, в свою очередь, укрепился против большинства валют. Как показали предварительные данные, розничные продажи в Канаде в мае, вероятно, упали. При этом ослабление валюты было ограниченным после того, как спекулянты накопили большой объем коротких позиций.На момент написания статьи канадский доллар опустился на 0,2%, до 1,3710 за доллар США, после достижения самого высокого внутридневного уровня с 7 июня 1,3675. С начала недели канадский доллар укрепился на 0,2% и может немного вырасти вторую неделю подряд."На мой взгляд, одна из причин роста канадского доллара на этой неделе кроется в расстановке рыночных позиций, – отметил Шон Осборн, старший валютный аналитик Scotiabank. – В последние месяцы трейдеры и инвесторы были настроены пессимистично в отношении канадской валюты, однако крупный объем коротких позиций по канадскому доллару часто совпадал с его восстановлением. Держатели коротких позиций покрывали их в отсутствие дальнейшего спада валюты".Как показали недавние данные Комиссии по срочной биржевой торговле США, спекулянты увеличили объем медвежьих ставок на канадский доллар до рекордного уровня.Данные сегодня показали, что розничные продажи в Канаде в апреле выросли на 0,7%, на уровне прогнозов. Продажи на бензозаправочных станциях стимулировали рост общего показателя. Согласно предварительным данным, розничные продажи в мае упали на 0,746%."Общий тренд расходов указывает на ослабление. Трехмесячные средние темпы роста в апреле едва вышли на позитивную территорию, а в мае вновь стали негативными", – пояснила Мария Соловьева, экономист TD Economics.Индекс доллара поднялся до максимума за семь недель. Терпеливый подход ФРС к снижению процентных ставок выделяет ее среди других мировых центробанков, включая Банк Канады.Доходность канадских гособлигаций росла по всей кривой. Доходность 10-летних канадских гособлигаций Канады выросла на 1,2 базисного пункта, до 3,358%. Во вторник доходность достигла 3,258%, самого низкого уровня за четыре с половиной месяца.
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рынки, валютный рынок, доллар
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, валютный рынок, доллар
20:11 21.06.2024
 

Канадский доллар снижается против доллара США после данных розничных продаж

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Канадский доллар в пятницу понизился против доллара США, который, в свою очередь, укрепился против большинства валют. Как показали предварительные данные, розничные продажи в Канаде в мае, вероятно, упали. При этом ослабление валюты было ограниченным после того, как спекулянты накопили большой объем коротких позиций.
На момент написания статьи канадский доллар опустился на 0,2%, до 1,3710 за доллар США, после достижения самого высокого внутридневного уровня с 7 июня 1,3675. С начала недели канадский доллар укрепился на 0,2% и может немного вырасти вторую неделю подряд.
"На мой взгляд, одна из причин роста канадского доллара на этой неделе кроется в расстановке рыночных позиций, – отметил Шон Осборн, старший валютный аналитик Scotiabank. – В последние месяцы трейдеры и инвесторы были настроены пессимистично в отношении канадской валюты, однако крупный объем коротких позиций по канадскому доллару часто совпадал с его восстановлением. Держатели коротких позиций покрывали их в отсутствие дальнейшего спада валюты".
Как показали недавние данные Комиссии по срочной биржевой торговле США, спекулянты увеличили объем медвежьих ставок на канадский доллар до рекордного уровня.
Данные сегодня показали, что розничные продажи в Канаде в апреле выросли на 0,7%, на уровне прогнозов. Продажи на бензозаправочных станциях стимулировали рост общего показателя. Согласно предварительным данным, розничные продажи в мае упали на 0,746%.
"Общий тренд расходов указывает на ослабление. Трехмесячные средние темпы роста в апреле едва вышли на позитивную территорию, а в мае вновь стали негативными", – пояснила Мария Соловьева, экономист TD Economics.
Индекс доллара поднялся до максимума за семь недель. Терпеливый подход ФРС к снижению процентных ставок выделяет ее среди других мировых центробанков, включая Банк Канады.
Доходность канадских гособлигаций росла по всей кривой. Доходность 10-летних канадских гособлигаций Канады выросла на 1,2 базисного пункта, до 3,358%. Во вторник доходность достигла 3,258%, самого низкого уровня за четыре с половиной месяца.
 
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