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Канадский доллар снижается против доллара США после данных розничных продаж

Канадский доллар снижается против доллара США после данных розничных продаж - 21.06.2024, ПРАЙМ

Канадский доллар снижается против доллара США после данных розничных продаж

Канадский доллар в пятницу понизился против доллара США, который, в свою очередь, укрепился против большинства валют. Как показали предварительные данные,... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T20:11+0300

2024-06-21T20:11+0300

2024-06-21T20:11+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Канадский доллар в пятницу понизился против доллара США, который, в свою очередь, укрепился против большинства валют. Как показали предварительные данные, розничные продажи в Канаде в мае, вероятно, упали. При этом ослабление валюты было ограниченным после того, как спекулянты накопили большой объем коротких позиций.На момент написания статьи канадский доллар опустился на 0,2%, до 1,3710 за доллар США, после достижения самого высокого внутридневного уровня с 7 июня 1,3675. С начала недели канадский доллар укрепился на 0,2% и может немного вырасти вторую неделю подряд."На мой взгляд, одна из причин роста канадского доллара на этой неделе кроется в расстановке рыночных позиций, – отметил Шон Осборн, старший валютный аналитик Scotiabank. – В последние месяцы трейдеры и инвесторы были настроены пессимистично в отношении канадской валюты, однако крупный объем коротких позиций по канадскому доллару часто совпадал с его восстановлением. Держатели коротких позиций покрывали их в отсутствие дальнейшего спада валюты".Как показали недавние данные Комиссии по срочной биржевой торговле США, спекулянты увеличили объем медвежьих ставок на канадский доллар до рекордного уровня.Данные сегодня показали, что розничные продажи в Канаде в апреле выросли на 0,7%, на уровне прогнозов. Продажи на бензозаправочных станциях стимулировали рост общего показателя. Согласно предварительным данным, розничные продажи в мае упали на 0,746%."Общий тренд расходов указывает на ослабление. Трехмесячные средние темпы роста в апреле едва вышли на позитивную территорию, а в мае вновь стали негативными", – пояснила Мария Соловьева, экономист TD Economics.Индекс доллара поднялся до максимума за семь недель. Терпеливый подход ФРС к снижению процентных ставок выделяет ее среди других мировых центробанков, включая Банк Канады.Доходность канадских гособлигаций росла по всей кривой. Доходность 10-летних канадских гособлигаций Канады выросла на 1,2 базисного пункта, до 3,358%. Во вторник доходность достигла 3,258%, самого низкого уровня за четыре с половиной месяца.

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рынки, валютный рынок, доллар