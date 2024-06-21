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Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже
Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже - 21.06.2024, ПРАЙМ
Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже
Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:28+0300
2024-06-21T12:28+0300
китайский юань
россия
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.16 мск растет на 10 копеек, до 12,05 рубля. "Продолжается шторм на валютном рынке. Вчера рубль ослаб к юаню на 4,8% (расчетами "завтра"), фьючерс на пару "доллар-рубль" взлетел на 5,5%. Во многом ослабление рубля способствовало росту рынка акций", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон 12,5-13 рублей, к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами. Вместе с тем пока они не преодолены нет и реакции со стороны властей. Поэтому говорить о нормализации ситуации на валютном рынке, с уходом риска еще одного "нырка" юаня к 11 рублям, а также о заметном снижении волатильности на валютном рынке нам сложно", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Ждем сохранения высокой волатильности в рубле, не исключая при этом очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет", - заключает Антонов.
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россия, юань, мосбиржа
Китайский юань, РОССИЯ, юань, МОСБИРЖА
12:28 21.06.2024
 
Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже

Курс юаня несколько отыграл падение к рублю на Мосбирже, повышаясь на 10 копеек

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.16 мск растет на 10 копеек, до 12,05 рубля.
"Продолжается шторм на валютном рынке. Вчера рубль ослаб к юаню на 4,8% (расчетами "завтра"), фьючерс на пару "доллар-рубль" взлетел на 5,5%. Во многом ослабление рубля способствовало росту рынка акций", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон 12,5-13 рублей, к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами. Вместе с тем пока они не преодолены нет и реакции со стороны властей. Поэтому говорить о нормализации ситуации на валютном рынке, с уходом риска еще одного "нырка" юаня к 11 рублям, а также о заметном снижении волатильности на валютном рынке нам сложно", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Ждем сохранения высокой волатильности в рубле, не исключая при этом очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет", - заключает Антонов.
 
Китайский юаньРОССИЯюаньМОСБИРЖА
 
 
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