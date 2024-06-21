https://1prime.ru/20240621/yuan-849378660.html

Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже

Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже - 21.06.2024, ПРАЙМ

Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже

Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:28+0300

2024-06-21T12:28+0300

2024-06-21T12:28+0300

китайский юань

россия

юань

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.16 мск растет на 10 копеек, до 12,05 рубля. "Продолжается шторм на валютном рынке. Вчера рубль ослаб к юаню на 4,8% (расчетами "завтра"), фьючерс на пару "доллар-рубль" взлетел на 5,5%. Во многом ослабление рубля способствовало росту рынка акций", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон 12,5-13 рублей, к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами. Вместе с тем пока они не преодолены нет и реакции со стороны властей. Поэтому говорить о нормализации ситуации на валютном рынке, с уходом риска еще одного "нырка" юаня к 11 рублям, а также о заметном снижении волатильности на валютном рынке нам сложно", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Ждем сохранения высокой волатильности в рубле, не исключая при этом очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет", - заключает Антонов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, юань, мосбиржа