https://1prime.ru/20240621/yuan-849378660.html
Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже
Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже - 21.06.2024, ПРАЙМ
Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже
Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:28+0300
2024-06-21T12:28+0300
2024-06-21T12:28+0300
китайский юань
россия
юань
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.16 мск растет на 10 копеек, до 12,05 рубля. "Продолжается шторм на валютном рынке. Вчера рубль ослаб к юаню на 4,8% (расчетами "завтра"), фьючерс на пару "доллар-рубль" взлетел на 5,5%. Во многом ослабление рубля способствовало росту рынка акций", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон 12,5-13 рублей, к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами. Вместе с тем пока они не преодолены нет и реакции со стороны властей. Поэтому говорить о нормализации ситуации на валютном рынке, с уходом риска еще одного "нырка" юаня к 11 рублям, а также о заметном снижении волатильности на валютном рынке нам сложно", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Ждем сохранения высокой волатильности в рубле, не исключая при этом очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет", - заключает Антонов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_acdeaa79012780a2d08ab6ff45d0458d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юань, мосбиржа
Китайский юань, РОССИЯ, юань, МОСБИРЖА
Курс юаня отыграл падение к рублю на Московской бирже
Курс юаня несколько отыграл падение к рублю на Мосбирже, повышаясь на 10 копеек
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.16 мск растет на 10 копеек, до 12,05 рубля.
"Продолжается шторм на валютном рынке. Вчера рубль ослаб к юаню на 4,8% (расчетами "завтра"), фьючерс на пару "доллар-рубль" взлетел на 5,5%. Во многом ослабление рубля способствовало росту рынка акций", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон 12,5-13 рублей, к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами. Вместе с тем пока они не преодолены нет и реакции со стороны властей. Поэтому говорить о нормализации ситуации на валютном рынке, с уходом риска еще одного "нырка" юаня к 11 рублям, а также о заметном снижении волатильности на валютном рынке нам сложно", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Ждем сохранения высокой волатильности в рубле, не исключая при этом очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет", - заключает Антонов.