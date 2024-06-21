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"Терпение на исходе". В Британии рассказали о реальной помощи Украине

"Терпение на исходе". В Британии рассказали о реальной помощи Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Терпение на исходе". В Британии рассказали о реальной помощи Украине

"Саммит мира" в Швейцарии должен был показать, что Украину поддерживает вся планета, однако получилось ровно наоборот. Как показала конференция, Глобальный Юг... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T13:04+0300

2024-06-21T13:04+0300

2024-06-21T13:19+0300

спецоперация на украине

запад

поддержка украины

экспертное мнение

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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. "Саммит мира" в Швейцарии должен был показать, что Украину поддерживает вся планета, однако получилось ровно наоборот. Как показала конференция, Глобальный Юг не поддерживает Владимира Зеленского, а у Запада остается все меньше желания финансировать конфликт, пишет в материале для The Spectator обозреватель Оуэн Маттьюз.Отметив, что по итогам саммита Украина получила безоговорочную поддержку только от США и Евросоюза, Маттьюз обратил внимание и на другой вполне очевидный факт: "Практически для каждой страны экономические и стратегические интересы возобладали над принципами".Далее он иллюстрирует это утверждение примерами. Евросоюз ввел против России санкции, но не запретил поставки российских углеводородов. Причем "Газпром", оплачивая транзит "голубого топлива" через Украину, стал, по выражению обозревателя, "одним из крупнейших налогоплательщиков" этой страны.Еще один приведенный в статье пример: только 8% компаний Европы полностью ушли с рынка России, и при этом союзники Украины рекомендовали прекратить бомбежку российских нефтеперерабатывающих заводов во избежание скачка цен на топливном рынке.Что же касается стран Глобального Юга, то Маттьюз приводит просто массу примеров их сотрудничества с "подсанкционной" Россией чуть ли не во всех сферах экономической деятельности.В итоге он заключает: саммит показал лишь то, что у союзников Украины терпение на исходе, международная поддержка конфликта ослабевает все в большей степени, а на ее место приходят неприятные для Киева компромиссы.

https://1prime.ru/20240617/zelenskiy-849226236.html

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запад, поддержка украины, экспертное мнение