https://1prime.ru/20240621/zapad-849380686.html
"Терпение на исходе". В Британии рассказали о реальной помощи Украине
"Терпение на исходе". В Британии рассказали о реальной помощи Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Терпение на исходе". В Британии рассказали о реальной помощи Украине
"Саммит мира" в Швейцарии должен был показать, что Украину поддерживает вся планета, однако получилось ровно наоборот. Как показала конференция, Глобальный Юг... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:04+0300
2024-06-21T13:04+0300
2024-06-21T13:19+0300
спецоперация на украине
запад
поддержка украины
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:288:2401:1638_1920x0_80_0_0_8e1fda095f3f77eff72fb2b0f325c81e.jpg
МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. "Саммит мира" в Швейцарии должен был показать, что Украину поддерживает вся планета, однако получилось ровно наоборот. Как показала конференция, Глобальный Юг не поддерживает Владимира Зеленского, а у Запада остается все меньше желания финансировать конфликт, пишет в материале для The Spectator обозреватель Оуэн Маттьюз.Отметив, что по итогам саммита Украина получила безоговорочную поддержку только от США и Евросоюза, Маттьюз обратил внимание и на другой вполне очевидный факт: "Практически для каждой страны экономические и стратегические интересы возобладали над принципами".Далее он иллюстрирует это утверждение примерами. Евросоюз ввел против России санкции, но не запретил поставки российских углеводородов. Причем "Газпром", оплачивая транзит "голубого топлива" через Украину, стал, по выражению обозревателя, "одним из крупнейших налогоплательщиков" этой страны.Еще один приведенный в статье пример: только 8% компаний Европы полностью ушли с рынка России, и при этом союзники Украины рекомендовали прекратить бомбежку российских нефтеперерабатывающих заводов во избежание скачка цен на топливном рынке.Что же касается стран Глобального Юга, то Маттьюз приводит просто массу примеров их сотрудничества с "подсанкционной" Россией чуть ли не во всех сферах экономической деятельности.В итоге он заключает: саммит показал лишь то, что у союзников Украины терпение на исходе, международная поддержка конфликта ослабевает все в большей степени, а на ее место приходят неприятные для Киева компромиссы.
https://1prime.ru/20240617/zelenskiy-849226236.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:0:2357:1768_1920x0_80_0_0_7705f828875bc405a1f6dc1cdb574c26.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, поддержка украины, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, поддержка Украины, экспертное мнение
"Терпение на исходе". В Британии рассказали о реальной помощи Украине
Spectator: провал "саммита мира" показал, что терпение союзников Киева на исходе
МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ.
"Саммит мира" в Швейцарии должен был показать, что Украину поддерживает вся планета, однако получилось ровно наоборот. Как показала конференция, Глобальный Юг не поддерживает Владимира Зеленского, а у Запада остается все меньше желания финансировать конфликт, пишет в материале для The Spectator
обозреватель Оуэн Маттьюз.
Отметив, что по итогам саммита Украина получила безоговорочную поддержку только от США и Евросоюза, Маттьюз обратил внимание и на другой вполне очевидный факт: "Практически для каждой страны экономические и стратегические интересы возобладали над принципами".
Далее он иллюстрирует это утверждение примерами. Евросоюз ввел против России санкции, но не запретил поставки российских углеводородов. Причем "Газпром", оплачивая транзит "голубого топлива" через Украину, стал, по выражению обозревателя, "одним из крупнейших налогоплательщиков" этой страны.
Еще один приведенный в статье пример: только 8% компаний Европы полностью ушли с рынка России, и при этом союзники Украины рекомендовали прекратить бомбежку российских нефтеперерабатывающих заводов во избежание скачка цен на топливном рынке.
Киев раскрыл неожиданные предложения от "друзей России" на саммите мира
Что же касается стран Глобального Юга, то Маттьюз приводит просто массу примеров их сотрудничества с "подсанкционной" Россией чуть ли не во всех сферах экономической деятельности.
В итоге он заключает: саммит показал лишь то, что у союзников Украины терпение на исходе, международная поддержка конфликта ослабевает все в большей степени, а на ее место приходят неприятные для Киева компромиссы.