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"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотам на 30 процентов - 21.06.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотам на 30 процентов
"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотам на 30 процентов - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотам на 30 процентов
Генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский анонсировал повышение зарплат пилотам в среднем на 30% с 31 октября, говорится в официальном... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T18:38+0300
2024-06-21T18:43+0300
зарплата
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский анонсировал повышение зарплат пилотам в среднем на 30% с 31 октября, говорится в официальном Telegram-канале "Аэрофлота"."Генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский провел рабочую встречу с пилотами. Обсуждались вопросы стратегического развития авиакомпании, расширения маршрутной сети, улучшения условий труда и вознаграждения персонала. В рамках встречи Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года", - говорится в публикации.
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зарплата
зарплата
18:38 21.06.2024 (обновлено: 18:43 21.06.2024)
 
"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотам на 30 процентов

"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотам на 30 процентов с 31 октября

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский анонсировал повышение зарплат пилотам в среднем на 30% с 31 октября, говорится в официальном Telegram-канале "Аэрофлота".
"Генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский провел рабочую встречу с пилотами. Обсуждались вопросы стратегического развития авиакомпании, расширения маршрутной сети, улучшения условий труда и вознаграждения персонала. В рамках встречи Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года", - говорится в публикации.
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