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"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотам на 30 процентов

"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотам на 30 процентов - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотам на 30 процентов

Генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский анонсировал повышение зарплат пилотам в среднем на 30% с 31 октября, говорится в официальном... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T18:38+0300

2024-06-21T18:38+0300

2024-06-21T18:43+0300

зарплата

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский анонсировал повышение зарплат пилотам в среднем на 30% с 31 октября, говорится в официальном Telegram-канале "Аэрофлота"."Генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский провел рабочую встречу с пилотами. Обсуждались вопросы стратегического развития авиакомпании, расширения маршрутной сети, улучшения условий труда и вознаграждения персонала. В рамках встречи Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года", - говорится в публикации.

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зарплата