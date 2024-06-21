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В Подмосковье строительная компания подала в суд креативную жалобу в стихах
В Подмосковье строительная компания подала в суд креативную жалобу в стихах - 21.06.2024, ПРАЙМ
В Подмосковье строительная компания подала в суд креативную жалобу в стихах
ООО "Воздвижение" подало в Арбитражный суд Московского округа необычную кассационную жалобу. Определение о ее принятии к производству обнаружил корреспондент... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:08+0300
2024-06-21T17:08+0300
2024-06-21T17:16+0300
экономика
суд
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бизнес
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. ООО "Воздвижение" подало в Арбитражный суд Московского округа необычную кассационную жалобу. Определение о ее принятии к производству обнаружил корреспондент "Прайм".Юристы компании изложили текст жалобы в стихотворной форме, а также прогнали его через нейронные сети, создав таким образом песню.В документе сказано, что компания потребовала у ответчика неустойку в размере "один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч двадцать семь рублей". Отмечается, что "суд согласился с нашим правом, но снизил неустойку вдруг".В связи с эти компания заявляет, что "Нельзя же снижать неустойки ниже ставки ЦБ, ну нельзя! Пленум вывел запрет этот строгий. Прочитайте сей пленум друзья!"В заключение фирма потребовала отменить "акты судов, нарушивших закон".
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суд, жалоба, бизнес
Экономика, суд, жалоба, Бизнес
В Подмосковье строительная компания подала в суд креативную жалобу в стихах
Строительная компания "Воздвижение" подала в суд креативную жалобу в стихах
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ.
ООО "Воздвижение" подало в Арбитражный суд Московского округа необычную кассационную жалобу. Определение
о ее принятии к производству обнаружил корреспондент "Прайм".
Юристы компании изложили текст жалобы в стихотворной форме, а также прогнали его через нейронные сети, создав таким образом песню.
В документе сказано, что компания потребовала у ответчика неустойку в размере "один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч двадцать семь рублей". Отмечается, что "суд согласился с нашим правом, но снизил неустойку вдруг".
В связи с эти компания заявляет, что "Нельзя же снижать неустойки ниже ставки ЦБ, ну нельзя! Пленум вывел запрет этот строгий. Прочитайте сей пленум друзья!"
В заключение фирма потребовала отменить "акты судов, нарушивших закон".
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