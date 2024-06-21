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В Подмосковье строительная компания подала в суд креативную жалобу в стихах

В Подмосковье строительная компания подала в суд креативную жалобу в стихах - 21.06.2024, ПРАЙМ

В Подмосковье строительная компания подала в суд креативную жалобу в стихах

ООО "Воздвижение" подало в Арбитражный суд Московского округа необычную кассационную жалобу. Определение о ее принятии к производству обнаружил корреспондент... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T17:08+0300

2024-06-21T17:08+0300

2024-06-21T17:16+0300

экономика

суд

жалоба

бизнес

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. ООО "Воздвижение" подало в Арбитражный суд Московского округа необычную кассационную жалобу. Определение о ее принятии к производству обнаружил корреспондент "Прайм".Юристы компании изложили текст жалобы в стихотворной форме, а также прогнали его через нейронные сети, создав таким образом песню.В документе сказано, что компания потребовала у ответчика неустойку в размере "один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч двадцать семь рублей". Отмечается, что "суд согласился с нашим правом, но снизил неустойку вдруг".В связи с эти компания заявляет, что "Нельзя же снижать неустойки ниже ставки ЦБ, ну нельзя! Пленум вывел запрет этот строгий. Прочитайте сей пленум друзья!"В заключение фирма потребовала отменить "акты судов, нарушивших закон".

https://1prime.ru/20240619/sud-849294656.html

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суд, жалоба, бизнес