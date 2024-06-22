https://1prime.ru/20240622/faradzh-849406554.html

Фараджа назвали "непригодным" для политики после его заявлений по Украине

Фараджа назвали "непригодным" для политики после его заявлений по Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ

Фараджа назвали "непригодным" для политики после его заявлений по Украине

Министр обороны в теневом кабинете Великобритании Джон Хили назвал лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража "непригодным" для политических... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T12:29+0300

2024-06-22T12:29+0300

2024-06-22T12:29+0300

спецоперация на украине

великобритания

найджел фарадж

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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Министр обороны в теневом кабинете Великобритании Джон Хили назвал лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража "непригодным" для политических должностей, причиной послужили высказывания политика о причинах конфликта на Украине. Фараж ранее заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток."Найджел Фараж поставил себя за пределы этой единой позиции (по поддержке Украины – ред.)… Это делает его непригодным для каких-либо политических должностей в нашей стране, не говоря уже о том, чтобы возглавлять серьёзную партию в парламенте", - отметил Хили на своей странице в сети X. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы российского государства, спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

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великобритания, найджел фарадж