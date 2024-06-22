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Фараджа назвали "непригодным" для политики после его заявлений по Украине
Фараджа назвали "непригодным" для политики после его заявлений по Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ
Фараджа назвали "непригодным" для политики после его заявлений по Украине
Министр обороны в теневом кабинете Великобритании Джон Хили назвал лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража "непригодным" для политических... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T12:29+0300
2024-06-22T12:29+0300
2024-06-22T12:29+0300
спецоперация на украине
великобритания
найджел фарадж
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Министр обороны в теневом кабинете Великобритании Джон Хили назвал лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража "непригодным" для политических должностей, причиной послужили высказывания политика о причинах конфликта на Украине. Фараж ранее заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток."Найджел Фараж поставил себя за пределы этой единой позиции (по поддержке Украины – ред.)… Это делает его непригодным для каких-либо политических должностей в нашей стране, не говоря уже о том, чтобы возглавлять серьёзную партию в парламенте", - отметил Хили на своей странице в сети X. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы российского государства, спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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великобритания, найджел фарадж
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Найджел Фарадж
Фараджа назвали "непригодным" для политики после его заявлений по Украине
Британского политика Фараджа назвали "непригодным" после его заявлений по Украине
МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Министр обороны в теневом кабинете Великобритании Джон Хили назвал лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража "непригодным" для политических должностей, причиной послужили высказывания политика о причинах конфликта на Украине.
Фараж ранее заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток.
"Найджел Фараж поставил себя за пределы этой единой позиции (по поддержке Украины – ред.)… Это делает его непригодным для каких-либо политических должностей в нашей стране, не говоря уже о том, чтобы возглавлять серьёзную партию в парламенте", - отметил Хили на своей странице в сети X.
Пушков отметил смелость британского политика, обвинившего НАТО
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы российского государства, спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".